Cinci bărbați s-au rătăcit duminică noaptea în Munții Retezat. Printre ei se aflau și doi minori

Cinci bărbați s-au rătăcit duminica noapte, în timp ce urcau spre vârful Retezat. Printre aceștia se aflau și doi minori. Autoritățile i-au căutat timp de doua ore.

Jandarmii pun evenimentul pe seama oboselii, a lipsei bateriei la telefoane, dar și a absenței lanternelor. Astfel, cei cinci s-ar fi abătut de la traseu și s-ar fi rătăcit.

Rătăciții nu au avut nevoie de îngrijiri medicale

Niciuna din persoanele salvate de autorități nu a avut nevoie de îngrijrii medicale. Aceștia au fost aduși la baza muntelui teferi, însă autoritățile au emis o listă de recomandări pentru turiștii care decid să urce pe munte: