Cinci bărbați s-au rătăcit duminică noaptea în Munții Retezat. Printre ei se aflau și doi minori

Cinci bărbați s-au rătăcit duminica noapte, în timp ce urcau spre vârful Retezat. Printre aceștia se aflau și doi minori. Autoritățile i-au căutat timp de doua ore.
Jandarmii pun evenimentul pe seama oboselii, a lipsei bateriei la telefoane, dar și a absenței lanternelor. Astfel, cei cinci s-ar fi abătut de la traseu și s-ar fi rătăcit.
Sursa foto: Jandarmeria Hunedoara
Rătăciții nu au avut nevoie de îngrijiri medicale
Niciuna din persoanele salvate de autorități nu a avut nevoie de îngrijrii medicale. Aceștia au fost aduși la baza muntelui teferi, însă autoritățile au emis o listă de recomandări pentru turiștii care decid să urce pe munte:
- Informați-vă constant asupra condițiilor meteo din zona în care intenționați să vă deplasați;
- Echiparea corespunzătoare este esențială (încălțăminte adecvată, lanternă, rucsac și o trusă de prim ajutor);
- Evitați să plecați singuri pe munte și asigurați-vă că lăsați cabanierului datele dumneavoastră și comunicați traseul pe care urmează să îl parcurgeți;
- Pentru parcurgerea drumului spre munte și întoarcerea spre casă, asigurați-vă că aveți autoturismele pregătite și echipate pentru sezonul rece, chiar dacă este debutul sezonului, la munte condițiile meteo se pot schimba foarte rapid;
- În caz de urgență apelați la cea mai apropiată patrulă de jandarmi sau numărul unic de urgență 112.