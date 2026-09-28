Circulație feroviară afectată în București Nord după ruperea unui pantograf. Pot apărea întârzieri

Potrivit CFR SA, incidentul s-a produs la ora 5.46, în timpul garării garniturii electrice aparținând Ferotrafic la linia 5 din stația București Nord. Ruperea pantografului a determinat scoaterea temporară de sub tensiune a unor sectoare ale liniei de contact și a afectat circulația feroviară în zona stației.

La ora 6.37, liniile din stația București Nord au fost repuse sub tensiune, cu excepția liniei 5, unde se află garnitura implicată în incident.

Echipele de specialitate intervin cu o drezină pantograf pentru asigurarea pantografului rupt și pentru verificarea și remedierea eventualelor deficiențe apărute la linia de contact.

CFR SA precizează că circulația feroviară a fost reluată etapizat, însă, până la finalizarea intervenției la linia 5, pot apărea modificări operative și întârzieri în zona stației București Nord.

Echipele feroviare continuă intervenția pentru remedierea completă a situației și revenirea circulației la parametrii normali, în condiții de siguranță.