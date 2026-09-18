Clasa cu predare în limba română din Cartal, Ucraina, se redeschide. Cei șapte copii revin la cursuri luni

„Avem, din nou, Clasa I de limba română la Orlivka!”, a transmis vineri Consulatul General al României la Odesa, după ce consulul Claudiu Tătaru a mers în localitate pentru identificarea unei soluții privind continuarea educației în limba maternă.

În urma discuțiilor, Consiliul Profesoral al școlii a adoptat decizia de redeschidere a clasei I cu predare în limba română. Decizia a fost aprobată ulterior de autoritatea locală din Reni.

Astfel, cei șapte copii reînscriși vor relua cursurile în limba română de luni, 21 septembrie.

Potrivit Consulatului, soluția convenită asigură continuitatea învățământului în limba maternă la Orlivka în actualul cadru educațional.

În același timp, autoritățile din România și Ucraina au la dispoziție perioada până la 1 septembrie 2027, când urmează să fie aplicată o nouă etapă a reformei învățământului secundar din Ucraina, pentru identificarea unei soluții instituționale durabile privind păstrarea și dezvoltarea învățământului în limba română pentru comunitatea istorică românească din Ucraina.

La discuțiile de la Orlivka au participat, alături de consulul României, șeful Administrației Militare Raionale Ismail, primarul orașului Reni, șeful secției de învățământ din Reni și directorul școlii din Orlivka, precum și părinții copiilor și reprezentanți ai comunității românești din regiunea Odesa.

Cazul a apărut în atenția publică după ce clasa cu predare în limba română fusese închisă la doar câteva zile de la începutul anului școlar, iar copiii urmau să continue studiile într-o clasă cu predare în limba ucraineană.

Consulatul General al României la Odesa a transmis că discuțiile au avut „o foarte mare încărcătură emoțională și într-un context dificil”, dar că demersurile diplomatice au continuat pentru asigurarea dreptului copiilor de a învăța în limba maternă.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat miercuri că face demersuri la București și Kiev pentru clarificarea situației clasei I cu predare în limba română din localitatea Orlivka (fost Cartal).