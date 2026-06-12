Cluj Arena va fi iluminată în roșu de Ziua Mondială a Donatorului de Sânge

Consiliul Județean Cluj marchează Ziua Mondială a Donatorului de Sânge printr-un gest simbolic de solidaritate și susținere a campaniilor de donare.

În seara zilei de 14 iunie, sediul instituției și stadionul Cluj Arena vor fi iluminate în culoarea roșie, pentru a atrage atenția asupra importanței donării de sânge.

„Nevoia de sânge e permanentă”

Potrivit reprezentanților instituției, acțiunea are rolul de a transmite un mesaj de conștientizare și de sprijin pentru donatorii de sânge, în contextul în care nevoia de sânge și componente sanguine rămâne constantă.

„Sângele salvează vieți! Aceasta este ideea pe care o avem în vedere atunci când readucem în atenția cetățenilor importanța donării de sânge și de componente sanguine.

Se apropie Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, un bun prilej pentru a îndemna, o dată în plus, toți clujenii să fie empatici și solidari cu semenii aflați în nevoie, iar cei care pot dona, să o facă, întrucât nevoia de sânge și de componente sanguine este una permanentă”, a transmis președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

Cine, unde, când, cum

Autoritățile județene îi încurajează pe clujeni să doneze sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină din Cluj-Napoca, situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 18.

Activitatea centrului se desfășoară de luni până vineri, între orele 07:30 și 13:30.

Consiliul Județean Cluj amintește și faptul că instituția are un protocol de colaborare cu Institutul Național de Transfuzie Sanguină „Prof. Dr. C. T. Nicolau”, parteneriat care urmărește sprijinirea campaniilor de donare și creșterea numărului de donatori la nivelul județului.