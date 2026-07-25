Sănătatea sângelui: Ce vitamine sunt recomandate și ce obiceiuri să eviți. Explicațiile medicului Lienerth Doris

Lienerth Doris, medic specialist, Secția Clinică Hematologie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, explică modul în care ne putem menține sănătatea sângelui.

„Alimentația are un rol vital în producerea și în circulația sângelui. O dietă echilibrată influențează direct compoziția sângelui, elasticitatea arterelor și capacitatea de transport al oxigenului”, a declarat ea.

Vitaminele esențiale pentru menținerea sănătății sângelui

Întrebată ce vitamine sunt esențiale în sănătatea sângelui, Doris a enumerat mai multe suplimente.

Fierul cu resurse din carnea roșie, linte , spanac, afine;

cu resurse din carnea roșie, linte , spanac, afine; Vitamina B12 și acidul folic cu resurse din lactate și ouă, carne, pește, legume verzi;

cu resurse din lactate și ouă, carne, pește, legume verzi; Omega -3 cu resurse din somon, ton, macrou;

cu resurse din somon, ton, macrou; Vitamina C și E cu resurse din lămâi, nuca, fructe de pădure;

cu resurse din lămâi, nuca, fructe de pădure; Vitamina K din alimente verzi : varză, salată, kale.

De asemenea, aceasta a precizat că stresul poate influența în mod direct bolile hematologice.

„Stresul cronic crează un micromediu inflamator în măduva osoasă. Poate influența evoluția bolilor hematologice, poate bloca capacitatea organismului de a produce globule roșii sănătoase și poate influența în sens negativ coagularea sângelui cu creșterea riscului de a dezvolta tromboze sau alte afecțiuni”, a explicat ea.

„Activitatea fizică joacă un rol important”

Totodată, a specificat că „activitatea fizică joacă un rol important in reducerea inflamației sistemice, stimularea activității antitumorale și funcționarea optimă a măduvei osoase precum și reducerea vâscozității sângelui”.

Ce obiceiuri trebuie evitate

Întrebată ce obiceiuri ar trebui evitate, Doris a răspuns că „e necesar a se evita sedentarismul, consumul de toxice: tutun, alcool , droguri, imobilizare prelungită, stress, deshidratarea și a se asigura 7-9 ore de somn alături de momente de relaxare peste zi”.