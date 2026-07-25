Sănătatea sângelui: Ce vitamine sunt recomandate și ce obiceiuri să eviți. Explicațiile medicului Lienerth Doris

Lienerth Doris, medic specialist, Secția Clinică Hematologie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, explică modul în care ne putem menține sănătatea sângelui.
„Alimentația are un rol vital în producerea și în circulația sângelui. O dietă echilibrată influențează direct compoziția sângelui, elasticitatea arterelor și capacitatea de transport al oxigenului”, a declarat ea.
Întrebată ce vitamine sunt esențiale în sănătatea sângelui, Doris a enumerat mai multe suplimente.
De asemenea, aceasta a precizat că stresul poate influența în mod direct bolile hematologice.
Totodată, a specificat că „activitatea fizică joacă un rol important in reducerea inflamației sistemice, stimularea activității antitumorale și funcționarea optimă a măduvei osoase precum și reducerea vâscozității sângelui”.
Întrebată ce obiceiuri ar trebui evitate, Doris a răspuns că „e necesar a se evita sedentarismul, consumul de toxice: tutun, alcool , droguri, imobilizare prelungită, stress, deshidratarea și a se asigura 7-9 ore de somn alături de momente de relaxare peste zi”.