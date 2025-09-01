Co-asiguraţii rămân fără CASS de la 1 septembrie. FACIAS lansează un ghid pentru plata voluntară

Ghidul explică, în paşi simpli, ce trebuie să facă un cetăţean pentru a-şi putea plăti singur asigurarea de sănătate.

Potrivit unui comunicat transmis luni, „nevoia unui astfel de ghid a apărut deoarece, începând cu 1 septembrie 2025, conform Legii nr. 141/2025, co-asiguraţii îşi pierd calitatea de asigurat”. Aceştia nu vor mai beneficia automat de asigurarea de sănătate fără contribuţie şi vor trebui să o plătească singuri pentru a avea în continuare acoperire medicală.

Excepţii de la această regulă sunt „copiii, elevii sau anumite categorii de studenţi, femeile însărcinate, pensionarii, şomerii cu indemnizaţie, persoanele cu handicap grav sau bolnav în programe naţionale de sănătate, respectiv cele în concediu pentru creşterea copilului”, precizează FACIAS.

Toate celelalte categorii de co-asiguraţi vor pierde acest statut începând cu septembrie.

Iniţiativa se înscrie în cadrul campaniei „E dreptul meu” derulate de FACIAS.