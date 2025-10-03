Cod portocaliu de vânt: zeci de copaci și bucăți de acoperiș doborâte în București și Ilfov

Vântul extrem de puternic a făcut ravagii vineri dimineață în București și județul Ilfov, unde mai multe autoturisme au fost avariate, iar copaci și elemente de construcție s-au prăbușit pe carosabil.

Sub avertizarea Cod portocaliu de vânt, Capitala și județul Ilfov s-au confruntat cu multiple incidente.

Zeci de apeluri au fost primite la 112 după ce rafalele puternice au doborât copaci, stâlpi și bucăți de acoperișuri.

Printre zonele grav afectate se numără Strada Albinești, Strada Radu Constantin, Calea Moșilor, Strada Iacob Negruți, Bulevardul Camil Ressu, Drumul Taberei, Aleea Moldovița și Popești-Leordeni, unde copacii s-au prăbușit peste autoturisme. De asemenea, sunt copaci căzuți pe Șoseaua Ștefan cel Mare, Aleea Someșul Cald, Aleea Valea Bujorului și Bulevardul Timișoara.

La Siliștea Ciolpani, un stâlp a devenit pericol de prăbușire, iar pe Splaiul Independenței și în Piața Pache Protopopescu, elemente de construcție și table de pe acoperiș au fost desprinse de vânt.

La intersecția Șoseaua Virtuții cu Șoseaua Uverturii, bucăți de cărămizi căzute de la un balcon au lovit un autoturism.

De joi, de la ora 20, până vineri, la ora 10, meteorologii au emis cod portocaliu de vânt puternic pentru București, județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov și în zona de litoral a județului Constanța. Vântul areintensificări puternice și susținute cu rafale de 70-85 km/h.