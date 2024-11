Condamnat la moarte, Arvin Ghahremani, un evreu iranian acuzat de crimă, a fost executat

„Pe fondul ameninţărilor de război cu Israelul, Republica Islamică a executat astăzi condamnarea la moarte a lui Arvin Ghahremani, un cetăţean evreu al Iranului.

La fel ca mulţi dintre cei condamnaţi la „qisas” (adică „pedepse”), cazul lui Arvin şi procesul judiciar au avut defecte semnificative.

În plus, Arvin era evreu şi antisemitismul instituţionalizat în Republica Islamică a jucat, fără îndoială, un rol crucial în executarea pedepsei sale”, scrie Mahmood Amiry-Moghaddam, directorul ONG-ului, pe platforma X.

Potrivit Iran Human Rights, Ghahremani a fost arestat la vârsta de 18 ani sub acuzaţia de omucidere intenţionată într-o luptă de stradă, iar execuţia a avut loc în închisoarea centrală Kermanshah.

In the midst of the threats of war with #Israel, the Islamic Republic executed #Arvin_Ghahremani, an Iranian Jewish citizen, today. Like many of those sentenced to qisas (retribution), Arvin's case and the judicial process had significant flaws. However, in addition to this,… pic.twitter.com/6Tibwj1ezL