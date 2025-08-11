De la control rutier la percheziții: droguri găsite în borcan și poșetă

Procurorii DIICOT Hunedoara îl cercetează pe un bărbat de 32 de ani, recidivist, pentru trafic de droguri. La percheziția domiciliară, anchetatorii au descoperit substanțe interzise asunse într-un borcan și o poșetă. În luna februarie polițiștii rutieri l-au prins cu 35 de plicuri cu droguri.

Bărbatul în vârstă de 32 de ani, cetățean român cu reședința în Franța este cercetat pentru trafic de droguri de mare risc și efectuarea de operațiuni cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile legii.

Potrivit procurorilor DIICOT, pe parcursul anului 2024, la anumite intervale de timp, bărbatul a procurat, deținut și comercializat substanțe interzise către consumatori de pe raza județului Hunedoara.

„De asemenea, în luna februarie 2025, inculpatul, a fost prins în flagrant pe raza municipiului Brad (oprit în trafic pentru depășirea limitei legale de viteză) în timp ce deținea asupra sa, în scop de comercializare, 35 de plicuri cu materie vegetală conținând MDMB-4en-PINACA (drog de mare risc) și 5F-ADB (substanță psihoactivă). În urma percheziției efectuate la data de 08.08.2025 în municipiul Brad , într-un imobil în construcție aparținând inculpatului au fost găsite și ridicate diferite cantități de substanțe interzise, ascunse în căptușeala unei poșete și într-un borcan”, a precizat DIICOT într-un comunicat de presă.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Hunedoara a dispus arestarea preventivă a bărbatului, pentru o perioadă de 30 de zile.