Explozie la o fabrică de prelucrare a lemnului în Brad, județul Hunedoara

Poliția Municipiului Brad a fost sesizată, în jurul orei 23.30, cu privire la producerea unei explozii la o fabrică de prelucrare a lemnului. În urma deflagrației, la fața locului a izbucnit un incendiu.

Echipaje de pompieri, SMURD și ambulanță au intervenit de urgență pentru stingerea focului și acordarea de sprijin.

Flăcările au fost lichidate fără ca incendiul să se propage în zonă.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime, doar pagube materiale, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 500.000 de euro.

Polițiștii continuă cercetările, fiind întocmit un dosar penal pentru distrugere din culpă.