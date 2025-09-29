Polițist de la Antidrog din Capitală, acuzat că vindea informații unei rețele de trafic de droguri

Duminică și luni, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a 20 de inculpați și măsura controlului judiciar față de alți 3 inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc, în formă continuată, complicitate la trafic de droguri de risc și de mare risc în formă continuată, deținere de droguri de mare risc în vederea consumului propriu, fără drept, luare și dare de mită și divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice.

Din actele de urmărire penală efectuate a rezultat că, începând cu luna aprilie 2024, în Sectorul 5 al Capitalei, 3 inculpați, (doi dintre aceștia, cu vârstele de 55 și 36 de ani aflați în relații de rudenie și un agent de poliție cu vârsta de 57 de ani), au constituit un grup infracțional organizat, având ca scop obținerea de importante beneficii materiale din comercializarea de substanțe interzise.

Trei grupări infracționale unite sub un singur lider

„Începând cu luna mai 2024 la gruparea de criminalitate organizată inițială au aderat, în același scop, alte două grupuri infracționale organizate. Structura de criminalitate organizată de tip piramidal, compusă din aproximativ 30 de membri, a fost coordonată de inculpatul în vârstă de 55 de ani, care și-a asumat poziția de lider. Acesta și-a constituit și o celulă proprie de vânzare a drogurilor, modelul fiind preluat și de ceilalți membri cu rol de coordonatori, aflați în eșaloanele inferioare ale grupării. Procurarea drogurilor și colectarea sumelor obținute a fost realizată, în principal, de către lider și membrii palierului principal din fiecare ramificație (celulă), celorlalți membri aflați pe palierele doi și trei revenindu-le sarcini constând în depozitare, porționare, transport și comercializare. Procesul de cristalizare a grupului infracțional organizat extins a fost favorizat de posibilitatea de a obține, prin intermediul inculpatului ce deținea calitatea de agent de poliție judiciară în cadrul Serviciului Antidrog din structura specializată de la nivelul municipiului București, a unor informații privind atât anchetele penale aflate în derulare pe rolul DIICOT, cât și aspecte legate de tacticile și procedeele probatorii utilizate în cadrul acestor anchete”, transmite Poliția Română.

Informații privind anchete penale

Astfel, până în luna martie 2025, agentul de la Antidrog, în schimbul unor importante sume de bani primite de la lider, i-a divulgat acestuia informații privind anchete penale ce vizau membri ai grupării, data declanșării unor acțiuni de amploare ale DIICOT, mijloace speciale de investigații și alte aspecte referitoare la urmărirea penală.

În acest mod, agentul i-a înlesnit atât liderului, cât și altor membri ai grupării de criminalitate organizată, deținerea și ulterior comercializarea substanțelor interzise.

„Pe parcursul administrării probatoriului au fost indisponibilizate cantități de droguri de mare risc (heroină și cocaină) și au fost realizate, cu sprijinul polițiștilor din DGPMB și al jandarmilor din cadrul DGJMB, mai multe acțiuni de depistare și identificare a unor consumatori, care au achiziționat substanțe interzise de la membrii grupului infracțional organizat. În urma perchezițiilor efectuate în cursul zilei de ieri au fost găsite și ridicate aproximativ 2 kilograme de droguri de mare risc (cocaină și heroină), circa 1000 de comprimate din clasa opioidelor, obiecte purtând urme de substanță, o armă neletală, precum și alte mijloace de probă. De asemenea, au fost indisponibilizate 3 autoturisme de lux și suma de aproximativ 60.000 de euro”, mai arată IGPR.

Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților reținuți, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști ai Brigăzii de Combaterea Criminalității Organizate București și Serviciului Grupuri Infracționale Violente din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.