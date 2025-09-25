George Simion: Premierul, miniștrii Energiei, Economiei și Muncii trebuie să vină la Hunedoara

George Simion, aflat în vizită la HUnedoara, a cerut public guvernanților să meargă la fața locului și să discute direct cu muncitorii afectați de oprirea producției la ArcelorMittal.

„Primul-ministru, ministrul Energiei, ministrul Economiei, ministrul Muncii, să vină aici la Hunedoara și de asta am venit și eu, ca să ridic glasul alături de voi, să trag un semnal de alarmă și să le zic decidenților care stau în fotolii moi la București și dau din umeri că nu se poate face nimic, să-și miște fundul aici și să respecte contribuabilii români, să respecte muncitorii români. Dacă nu luptăm noi pentru drepturile noastre, nu o să facă nimeni altcineva asta”, a afirmat George Simion.

El i-a felicitat pe muncitori pentru demnitatea și curajul lor.

Președintele AUR a afirmat că problemele combinatului din Hunedoara fac parte dintr-o criză mai largă a industriei românești: „Atâtea mine s-au închis, am văzut mina de la Crucea, Valea Jiului, Gorjul, și asta e soarta tuturor oamenilor muncii din toată România. Dacă nu ne ridicăm acum să oprim aceste fărădelegi, imediat se pune lacătul, imediat taie și îl duc la fier vechi și noi nu mai avem un viitor aici să creăm plus valoare, să creăm oțel pentru infrastructura din România”.