Contabila unor școli din Timiș și-a transferat și a ridicat cash din Trezorerie peste 2 milioane de lei

Pentru faptele sale de delapidare cu consecințe deosebit de grave, contabila a semnat un acord de recunoaștere. De altfel, Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș a sesizat Tribunalul Timiș cu acordul de recunoaștere a vinovăției inculpatei, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată (616 acte materiale), fals intelectual, (130 acte materiale) și uz de fals (130 acte materiale).

În acordul de recunoaștere a vinovăției s-a reținut că inculpata, în calitate de funcționar public-administrator financiar (contabil) în cadrul Școlilor Gimnaziale Balinț, Belinț, Coșteiu, Găvojdia, Ghizela și Școala Primară Secaș, în perioada martie 2019 – februarie 2024, având atribuții de organizare şi gestionare a patrimoniului unităților de învățământ precum și de consemnare și de înregistrare în evidența contabilă a documentelor justificative, prin falsificarea mai multor documente justificative și-a virat din conturile colectoare și din conturile de trezorerie ale unităților de învățământ, în conturile personale, în plus față de drepturile salariale cuvenite, suma de 413.407 lei.

De asemenea, femeia a ridicat numerar din trezorerie, fără a avea la baza documente justificative legale semnate de către beneficiari suma de 1.446.392 lei. Totodată, ea a efectuat plăți ilegale, reprezentând drepturi de natură salarială, unor directori ai unităților de învățământ/ unor cadre didactice/angajați ai unității de învățământ/unei persoane care nu figurează în aplicația EduSal ca angajată a vreunei unități de învățământ, în valoare totală de 238.533 lei, sume de bani aferente unui număr de 616 tranzacții constând în transferuri bancare, ridicări de numerar din trezorerie precum și efectuarea de plăți ilegale.

De asemenea, inculpata, în aceeași calitate, în perioada martie 2019 – februarie 2024 în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a întocmit și folosit 130 documente contabile nereale (nejustificate legal) în scopul ridicării, în numerar, de la Trezoreria Lugoj, a unor sume de bani cu destinație declarată „salariile”, „diferențe salariale prin sentințe judecătorești”, „dobânzi”, „burse sociale” și „burse de merit”, după care și-a însușit sumele de bani aferente.

În aceeași perioadă, inculpata, ulterior falsificării, a depus 130 documente contabile nereale (nejustificate legal) în scopul ridicării, în numerar, de la Trezoreria Lugoj, a unor sume de bani cu destinație declarată „salariile”, „diferențe salariale prin sentințe judecătorești”, „dobânzi”, „burse sociale” și „burse de merit”, pentru justificarea ieșirii din gestiune a sumelor de bani remise către aceasta, după care și-a însușit sumele de bani aferente.

Ca urmare a încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției, sub rezerva confirmării acestuia de către instanța de judecată, inculpata va fi condamnată la pedeapsa 2 ani 8 luni și 20 de zile închisoare, cu suspendare sub supraveghere (termenul de supraveghere fiind de 4 ani). Pe durata termenului de supraveghere aceasta va trebui să respecte măsurile de supraveghere prevăzute de art. 93 al. 1 Cod penal. Totodată, inculpata a fost obligată să frecventeze un program de reintegrare socială și să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă de 120 de zile. Inculpatei i s-a interzis dreptul de a fi aleasă în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, cât și dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o durată de 5 ani.

În cauză a fost menținută măsura sechestrului asigurător dispusă în cursul urmăririi penale, în vederea reparării pagubei produse și pentru garantarea plății cheltuielilor judiciare cauzate prin săvârşirii infracțiunilor reținute în sarcina sa, dar și măsura popririi asupra sumelor de bani deținute de inculpată în conturile și depozitele bancare deschise pe numele acesteia și măsura popririi asupra sumelor de bani datorate de terți și a unei treimi (1/3) din veniturile acesteia.

În prezența avocatului, inculpata a declarat că recunoaște comiterea faptelor reținute în sarcina sa și acceptă încadrările juridice date faptelor