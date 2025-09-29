Convoaie militare semnalate pe mai multe drumuri și pe Autostrada Soarelui. Pregătiri pentru exercițiul DACIAN FALL 2025

În cursul zilei de luni, 29 septembrie, câțiva internauți au semnalat prezența mai multor convoaie militare pe Autostrada Soarelui, venind dinspre Constanța spre București. În aceste convoaie s-ar afla și blindatele Gepard, un sistem antiaerian autopropulsat blindat, autonom, care poate acționa în orice condiții meteorologice.
În urmă cu câteva zile, Ministerul Apărării Naționale a anunțat că în perioada următoare vor exista deplasări de tehnică militară în țară în vederea pregătirilor pentru exercițiul DACIAN FALL 2025. De asemenea, MApN anunță populația să nu fie îngrijorată în acest sens.
„Cei 2400 de militari francezi care vor participa la exercițiu, în plus față de cei care fac parte din Grupul de Luptă NATO din Cincu, vor intra în țară, începând de azi până în data de 30 septembrie, pe la punctele de frontieră din Giurgiu și Vama Veche. Așa că dacă întâlniți în drumul vostru sau vedeți imagini pe rețelele de socializare cu convoaie militare, să știți că acestea se îndreaptă către locațiile de instruire și se pregătesc pentru exercițiul DACIAN FALL 2025”, se arată în anunțul MApN.
Potrivit MApN, „exercițiul se va derula în mai multe poligoane de instruire: Cincu, Smârdan, Capu Midia, Babadag, Bogata, Alba Iulia, Hanu Conachi, Giarmata, Cârțișoara.