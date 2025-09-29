Convoaie militare semnalate pe mai multe drumuri și pe Autostrada Soarelui. Pregătiri pentru exercițiul DACIAN FALL 2025

În cursul zilei de luni, 29 septembrie, câțiva internauți au semnalat prezența mai multor convoaie militare pe Autostrada Soarelui, venind dinspre Constanța spre București. În aceste convoaie s-ar afla și blindatele Gepard, un sistem antiaerian autopropulsat blindat, autonom, care poate acționa în orice condiții meteorologice.

În urmă cu câteva zile, Ministerul Apărării Naționale a anunțat că în perioada următoare vor exista deplasări de tehnică militară în țară în vederea pregătirilor pentru exercițiul DACIAN FALL 2025. De asemenea, MApN anunță populația să nu fie îngrijorată în acest sens.