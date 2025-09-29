Prima pagină » Politic » Georgescu despre îndemnul la pace din decembrie 2024: Trebuie privit pe termen lung şi foarte lung

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu, a vorbit despre atitudinea sa după anularea scrutinului din decembrie 2024, subliniind şi implicaţiile contextul internaţional.
29 sept. 2025, 21:16, Politic

Călin Georgescu a afirmat că a îndemnat la pace în urma anulării primului tur al alegerilor prezidenţiale din decembrie 2024 deoarece: „Trebuie privit pe termen lung şi foarte lung. În primul rând am convingere, aşa cum am spus la început, că numai aşa se poate crea o societate. Nu se poate altfel. Indiferent prin ce treci. Eu am trecut, trec, îmi asum şi nu doream să aibă repercusiuni nimeni”.

Acesta a făcut şi trimitere la contextul internaţional. „Ce s-a întâmplat cu preşedintele Trump, care pe data de 20 decembrie era confirmat. Orice mişcare greşită ar fi avut loc în zonă, pe fondul în care toţi doreau, mai ales atunci a fostul preşedintele Biden războiul, punea în o situaţie foarte delicată, aproape poate să schimba totul, poziţia preşedintelui Trump.Pentru că putea să fie caz de urgenţă, NATO intervenea şi nu se ştia ce să întâmplă”, a declarat Georgescu, luni, la Marius Tucă Show, găzduit de Gândul.