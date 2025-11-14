Băluță, moment spontan la conferința unde a fost ales președinte al PSD Sector 4: „Hai România!”

Candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluță, rostea un discurs, la Conferința pentru alegerea conducerii PSD Sector 4, unde a devenit, joi, președinte, despre cât de bine îi este României dacă Bucureștiului îi este bine.

„Succesul nostru de aici nu e doar local. Când Capitala funcționează, întreaga țară prinde încredere că România se poate mișca înainte”, a spus Daniel Băluță.

Acesta a fost momentul când, din sală, s-a auzit o scandare ca în arena sportivă: „Hai România”.

Băluță a fost întrerupt, surprins de momentul spontan, și a răspuns și el: „Da, Hai România!”.

„Stați fără griji! Tot ceea ce vom face, vom face de fiecare dată cu gândul la România. PSD București nu este o simplă structură de partid. Este un organism esențial, un sistem viu care conectează politica, administrația și oamenii”, a încheiat Daniel Băluță.

Daniel Băluță a preluat, joi, conducerea PSD București.