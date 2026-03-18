Credite bancare și indemnizații, obținute cu acte false de salariat, eliberate de un bucureștean

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, au desfășurat ,miercuri, 29 de mandate de percheziție domiciliară.

Descinderile au avut loc în Buzău, București, Ilfov, Prahova, Maramureș și Vrancea, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals informatic, fals în declarații și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în perioada 2014–2025, un bărbat, de 57 de ani, din București, reprezentant al mai multor societăți comerciale, cu sediul în București, ar fi introdus mențiuni în aplicația dedicată, cu privire la angajarea unor persoane din diferite zone ale țării, fără ca acestea să desfășoare efectiv vreo activitate în cadrul societăților, fără a li se plăti salariu și fără a fi achitate contribuțiile către bugetul de stat.

Scopul ilicit urmărit ar fi fost ca aceste persoane să beneficieze de indemnizație de creștere a copilului, de pensie, de indemnizație de șomaj ori să obțină credite bancare”, a transmis IPJ Buzău.

Anchetatorii au descoperit că pentru a putea induce în eroare instituțiile care acordau aceste drepturi, ar fi fost transmise către autoritățile abilitate declarații în care ar fi fost consemnate date nereale privind contribuțiile sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate.

De asemenea ar fi fost eliberate documente false care atestau calitatea de salariat și veniturile obținute.

Polițiștii buzoieni au estimat prejudiciul în acest dosar, la aproximativ 1.500.000 de lei.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale care se impun.