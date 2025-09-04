CSID.RO aniversează 20 de ani și îi sărbătorește împreună cu familiile din România la THERME București: două zile de distracție, sănătate și relaxare la evenimentul „CSID – BACK TO SCHOOL”

În 2025, CSID.RO – platforma de referință pentru informație corectă și echilibrată în sănătate, nutriție și lifestyle – împlinește 20 de ani. Cu această ocazie, brandul organizează o serie de activări speciale pentru publicul larg, culminând cu cel mai important eveniment al toamnei:
„CSID – BACK TO SCHOOL”, în parteneriat cu THERME București, în weekendul 6–7 septembrie 2025. Timp de două zile, familiile sunt invitate să se bucure de activități creative și recreative pentru copii și adulți, sesiuni de educație pentru sănătate, sport, jocuri, ateliere, surprize și premii oferite de partenerii evenimentului.
Sub motto-ul „Ai întrebări? Avem răspunsuri!”, CSID.RO creează un eveniment în care informația medicală se întâlnește cu distracția în familie. Vizitatorii vor primi, la intrare, o listă a activităților, care le va permite să participe la experiențele tematice din diferite zone și să adune ștampile pentru tombolele zilnice cu premii.
Evenimentul va reuni sute de părinți și copii într-un maraton de activități creative și sportive:
12:00 – 15:00 | Ateliere creative pentru copii (zona Galaxy, indoor)
12:00 – 15:00 | Bubble Show interactiv cu spumă (zona Galaxy, outdoor)
12:00 – 14:00 | Campionatul CSID BeFit de Volei pe nisip (Galaxy, outdoor)
12:30 – 13:30 | Sesiune de Aqua Gym cu antrenori profesioniști (The Palm, main pool)
12:00 – 13:30 | CSID Talks – discuții cu medici SANADOR (Feng Shui Park)
14:00 – 14:30 | Extragere Tombolă #1 (The Palm, outdoor)
14:00 – 17:00 | Ateliere de Teatru pentru copii (Galaxy, outdoor – foișor)
17:00 – 18:00 | CSID Talks – partea a II-a (Feng Shui Park)
18:00 – 18:30 | Extragere Tombolă #2 (The Palm, outdoor)
18:30 – 19:30 | Sesiune de Aqua Gym #2 (The Palm, main pool)
11.00 – 12.00 | SANADOR – curs prim ajutor
12:00 – 15:00 | Ateliere creative pentru copii (zona Galaxy, indoor)
12:00 – 15:00 | Bubble Show interactiv cu spumă (zona Galaxy, outdoor)
12:00 – 14:00 | Campionatul CSID BeFit de Volei pe nisip (Galaxy, outdoor)
12:30 – 13:30 | Sesiune de Aqua Gym cu antrenori profesioniști (The Palm, main pool)
12:00 – 13:30 | CSID Talks – teme de sănătate și educație (Feng Shui Park)
14:00 – 14:30 | Extragere Tombolă #3 (The Palm, outdoor)
14:00 – 17:00 | Ateliere de Teatru pentru copii (Galaxy, outdoor – foișor)
16:00 – 16:30 | Extragere Tombolă #4 (The Palm, outdoor)
17:00 – 18:00 | CSID Talks – partea a II-a (Feng Shui Park)
18:30 – 19:30 | Sesiune de Aqua Gym #2 (The Palm, main pool
În grădina Feng Shui, părinții vor avea ocazia să participe la CSID Talks, o serie de discuții moderate de Alexandra Necșoiu (redactor-șef CSID), cu invitați de la Spitalul Clinic SANADOR.
Informațiile valoroase vor fi dublate de sesiuni de întrebări din partea publicului și sfaturi practice pentru un start de an școlar mai puțin stresant.
Toate activitățile CSID sunt gratuite, incluse în accesul general la THERME.
Evenimentul “Back to School @ THERME” nu ar fi fost posibil fără susținerea unor branduri responsabile, implicate în educație, sănătate și sustenabilitate:
Succesul acestui weekend dedicat familiilor confirmă nevoia de educație prin experiență, joacă activă și conectare emoțională între părinți și copii. Galeriile foto și video vor fi disponibile pe www.csid.ro și pe paginile noastre de social media: Facebook, Instagram, TikTok.