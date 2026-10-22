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Cum s-a produs atacul cu macetă de la liceul din Pitești. Totul a pornit de la niște glume

Din cercetările inițiale constatăm că totul a pornit de la niște glume, susține directorul adjunct al liceului din Pitești, unde joi dimineața un elev și-a atăcat cu o macetă un coleg.
Cum s-a produs atacul cu macetă de la liceul din Pitești. Totul a pornit de la niște glume
Sursă foto: Titus Emanuel Iliesi / Mediafax Foto
Cosmin Pirv
22 oct. 2026, 14:29, Social
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Potrivit reprezentanților Liceului „Armand Călinescu”, incidentul a avut loc în prima pauză a zilei în toaletă.

„Doi elevi au semnalat că la baie se află un alt elev cu un obiect ascuțit, o macetă, și amenință colegii din toaletă”, a declarat, la Digi24, Andreea Grosaru, directorul adjunct al școlii.

Conform acesteia, profesorii s-au dus la toaletă, dar elevul agresor nu a mai fost găsit.

„Se pare că agresorul nu mai era în toaletă, însă victimele erau încă aici”, a adăugat directoarea. Ea a precizat că un elev de clasa a noua a fost tăiat pe antebraț, iar un altul are lovituri tot pe antebraț.

Andreea Grosaru spune că elevul suspect este „un copil cuminte”, care nu a creat probleme.

Întrebată despre un posibil motiv, directoarea a spus: „Din cercetările inițiale constatăm că totul a pornit de la niște glume. Nu aș ști să vă spun mai mult de atât. Lăsăm organele abilitate să descopere care este motivul real. Noi atât cunoaștem în acest moment”.

Elevul suspect a fost dus la audieri la poliție.

Cazul este ultimul dintr-un șir de incidente violente înregistrate în ultimele zile în școli din România.

Tot în județul Argeș, o femeie ar fi intrat într-o școală și ar agresat doi elevi, după ce unul dintre aceștia ar fi avut anterior un conflict cu nepotul său.

La Bistrița, o profesoară în vârstă de 28 de ani și un elev au fost atacați luni cu un cuțit. Suspectul, un elev de 13 ani, este internat, după ce luni a fost transferat la Clinica de Psihiatrie din Cluj-Napoca.

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