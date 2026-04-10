Cum se prepară friptura de miel la cuptor, preparatul tradițional al mesei de Paște

Rețeta clasică presupune folosirea unor ingrediente accesibile și respectarea unor pași esențiali care asigură frăgezimea și savoarea cărnii.

Ingrediente (pentru 4–6 porții)

1,5–2 kg carne de miel

4–5 căței de usturoi

2–3 linguri ulei

200 ml vin alb sec

200–250 ml apă sau supă de carne

1 lingură pastă de tomate (opțional)

1 linguriță boia dulce

1 linguriță cimbru uscat sau câteva fire de cimbru proaspăt

1 linguriță rozmarin (uscat sau proaspăt)

Sare și piper, după gust

1–2 foi de dafin

Zeama de la jumătate de lămâie (opțional)

Mod de preparare

Carnea de miel se spală și se șterge cu prosoape de hârtie. Se crestează ușor din loc în loc, iar în incizii se introduc bucăți de usturoi.

Carnea se condimentează uniform cu sare, piper, boia, cimbru și rozmarin, după care se stropește cu ulei și, opțional, cu zeamă de lămâie. Pentru rezultate optime, se recomandă lăsarea la marinat timp de 1-2 ore, la rece.

Ulterior, carnea se așază într-o tavă de cuptor. Se adaugă vinul alb, apă sau supă, pasta de tomate (dacă se utilizează), precum și foile de dafin. Tava se acoperă cu folie de aluminiu sau cu un capac și se introduce în cuptorul preîncălzit la 180°C.

Friptura se coace timp de aproximativ 90–120 de minute, în funcție de dimensiunea bucății de carne. În etapa finală, folia se îndepărtează pentru a permite rumenirea uniformă, proces care mai durează aproximativ 20–30 de minute. În acest interval, carnea se stropește periodic cu sosul format în tavă, pentru a preveni uscarea.

După scoaterea din cuptor, friptura se lasă să se odihnească timp de 10–15 minute înainte de porționare. Preparatul se servește cald, alături de garnituri precum cartofi la cuptor, legume sau salată verde.