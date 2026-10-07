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Cutremur în vestul României, miercuri dimineață. Seismul s-a produs la mică adâncime

Un cutremur slab s-a produs miercuri dimineață, 7 octombrie, în zona Banat, județul Arad. Seismul a avut magnitudinea 2,8 și s-a produs la o adâncime de numai 5 kilometri, potrivit datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Cutremur în vestul României, miercuri dimineață. Seismul s-a produs la mică adâncime
Sursa foto: INCDFP
Oana Antipa
07 oct. 2026, 07:22, Social
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Potrivit informațiilor transmise de INCDFP, cutremurul a avut loc la ora 03:59:38, ora locală a României.

Seismul a avut magnitudinea ML 2,8 și a fost înregistrat la o adâncime de 5 kilometri, fiind astfel un cutremur de suprafață.

Epicentrul a fost localizat în apropierea municipiului Arad, la aproximativ 15 kilometri sud-est de oraș.

Cutremurul s-a produs, de asemenea, la 44 de kilometri nord-est de Timișoara și la 94 de kilometri sud de Reșița.

Potrivit localizării comunicate de INCDFP, seismul a fost înregistrat și la aproximativ 70 de kilometri sud-est de Békéscsaba, oraș aflat în Ungaria.

Magnitudinea a fost de 2,8

Cu o magnitudine de 2,8, evenimentul seismic a fost încadrat de INCDFP în categoria cutremurelor slabe.

Un element care diferențiază acest seism de cutremurele produse frecvent în zona seismică Vrancea este adâncimea foarte redusă la care a avut loc. În cazul evenimentului de miercuri dimineață, focarul a fost localizat la numai 5 kilometri adâncime.

Datele furnizate de institut indică exclusiv parametrii seismului și localizarea acestuia, fără informații privind eventuale pagube sau efecte produse în localitățile din apropierea epicentrului.

Zona de vest a României are activitate seismică, iar cutremure sunt înregistrate periodic în Banat și în județul Arad. Evenimentul din 7 octombrie a fost însă unul de intensitate redusă.

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