Cutremur în vestul României, miercuri dimineață. Seismul s-a produs la mică adâncime

Potrivit informațiilor transmise de INCDFP, cutremurul a avut loc la ora 03:59:38, ora locală a României.

Seismul a avut magnitudinea ML 2,8 și a fost înregistrat la o adâncime de 5 kilometri, fiind astfel un cutremur de suprafață.

Epicentrul a fost localizat în apropierea municipiului Arad, la aproximativ 15 kilometri sud-est de oraș.

Cutremurul s-a produs, de asemenea, la 44 de kilometri nord-est de Timișoara și la 94 de kilometri sud de Reșița.

Potrivit localizării comunicate de INCDFP, seismul a fost înregistrat și la aproximativ 70 de kilometri sud-est de Békéscsaba, oraș aflat în Ungaria.

Magnitudinea a fost de 2,8

Cu o magnitudine de 2,8, evenimentul seismic a fost încadrat de INCDFP în categoria cutremurelor slabe.

Un element care diferențiază acest seism de cutremurele produse frecvent în zona seismică Vrancea este adâncimea foarte redusă la care a avut loc. În cazul evenimentului de miercuri dimineață, focarul a fost localizat la numai 5 kilometri adâncime.

Datele furnizate de institut indică exclusiv parametrii seismului și localizarea acestuia, fără informații privind eventuale pagube sau efecte produse în localitățile din apropierea epicentrului.

Zona de vest a României are activitate seismică, iar cutremure sunt înregistrate periodic în Banat și în județul Arad. Evenimentul din 7 octombrie a fost însă unul de intensitate redusă.