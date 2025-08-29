Dan Tanasă, în mijlocul unei noi controverse după ce a spus că e victima amenințărilor online: „Voi cum ați reacționa?”

Deputatul AUR, Dan Tanasă, a intrat din nou în atenția publicului după ce a anunțat că a primit un mesaj de amenințare pe adresa sa de e-mail.

El a publicat joi seară, pe data de 28 august, pe contul său de X, captura unui mail cu un conținut agresiv. Mesajul provenea de la adresa „[email protected]”, însă politicianul a declarat că nu și-a trimis singur acel mail.

„Ai grijă la fiecare pas.. o să vină la tine o perversă ca pe Târgu Ocna.. sau mai multe. Ai mare grijă ce încurajezi și ce susții. Ești ușor de găsit și niciodată nu știi cine este în spatele tău. Cu drag, un român, un patriot, un creștin la fel ca tine”, se arată în mailul primit de Dan Tanasă.

Alături de fotografia cu mesajul amenințător, deputatul AUR a scris: „Voi cum ați reacționa la asta?”. Detaliul adresei de expeditor, identică cu numele său, a generat reacții ironice pe rețelele de socializare. Mai multe persoane au sugerat că mailul ar fi fost redactat chiar de acesta.

Dan Tănasă, autorul mesajului prin care românii sunt îndemnați să refuze comenzile livrate de angajați străini, susține că nu el ar fi la originea incidentului în care un livrator din Asia a fost lovit de un individ pe stradă, în București.

Pe 26 august, un tânăr de 20 de ani a fost arestat preventiv după ce ar fi lovit cu pumnul un livrator din Asia, aflat pe scuter. Agresorul a fost prins de un polițist aflat în timpul liber.