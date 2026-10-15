De ce unii oameni se plâng de orice și par mereu nemulțumiți. Mecanismul psihologic care îi ține captivi într-un cerc vicios

Expresii precum „Nimic nu-mi merge bine”, „Numai eu am ghinion” sau „Nimeni nu mă înțelege” pot deveni obișnuite pentru persoanele care se concentrează constant asupra experiențelor neplăcute, scrie Blic.

Potrivit unei analize recente, acest comportament nu este întotdeauna rezultatul unei atitudini pesimiste. Uneori, el poate fi asociat cu tipare de gândire care amplifică stresul și nemulțumirea.

Ce este ruminația cognitivă și cum întreține nemulțumirea

Ruminația cognitivă apare atunci când o persoană revine în mod repetat asupra acelorași probleme, greșeli sau experiențe negative, fără să ajungă la o soluție. În loc să se concentreze asupra întrebării „Ce pot face pentru a schimba situația?”, persoana rămâne blocată în întrebări precum „De ce mi se întâmplă mereu asta?” sau „De ce sunt tratat nedrept?”.

Repetarea acestor gânduri poate crea un cerc vicios: emoțiile negative alimentează noi îngrijorări, iar acestea intensifică, la rândul lor, starea de nemulțumire. Plângerile repetate pot deveni astfel o manifestare exterioară a acestui proces mental.

De ce unii oameni consideră că ceilalți sunt mereu de vină

Un alt tipar asociat nemulțumirii persistente este percepția că problemele sunt provocate aproape exclusiv de alte persoane, de împrejurări sau de ghinion. Când cineva consideră că nu are niciun control asupra lucrurilor care i se întâmplă, poate deveni mai dificil să identifice acțiunile prin care ar putea îmbunătăți situația.

Această perspectivă nu înseamnă că experiențele negative sunt imaginare sau că persoana nu s-a confruntat cu nedreptăți reale. Dificultatea apare atunci când explicațiile bazate exclusiv pe factori exteriori devin reacția dominantă la aproape orice problemă.

Un ambuteiaj în trafic sau o schimbare de planuri provoacă reacții exagerate

Toleranța scăzută la frustrare poate contribui, de asemenea, la apariția plângerilor frecvente. Situații obișnuite, precum așteptarea la coadă, traficul aglomerat, o neînțelegere cu un coleg sau modificarea unui program, pot declanșa reacții emoționale intense.

Pentru unele persoane, chiar și disconfortul minor este greu de acceptat. Nemulțumirea se poate transforma rapid în iritare, furie sau nevoia de a verbaliza ceea ce nu funcționează.

Anumite trăsături de personalitate, inclusiv un nivel mai ridicat de nevrotism, sunt asociate cu o sensibilitate crescută la stres și cu trăirea mai frecventă a emoțiilor negative. Aceste asocieri nu înseamnă însă că orice persoană care se plânge des are o problemă psihologică.

Cum pot plângerile permanente să afecteze relațiile

Consecințele nu se limitează la starea emoțională a persoanei nemulțumite. Atunci când aproape fiecare conversație se transformă într-o enumerare a problemelor, prietenii, membrii familiei sau colegii pot ajunge să resimtă oboseală emoțională.

În timp, acest tipar poate afecta calitatea relațiilor și disponibilitatea celor din jur de a participa la discuții. În același timp, concentrarea repetată asupra dificultăților, fără explorarea unor soluții, poate consolida sentimentul că nimic nu se schimbă.

Cercul vicios poate fi întrerupt

Exprimarea nemulțumirii nu este, în sine, un comportament nesănătos. Discuțiile despre experiențele dificile pot ajuta la gestionarea emoțiilor, obținerea sprijinului și identificarea unor soluții. Diferența apare atunci când plângerile devin o reacție aproape automată, iar aceleași gânduri negative revin fără să producă o schimbare.

O modalitate de a întrerupe acest tipar este mutarea atenției de la repetarea problemei către identificarea lucrurilor asupra cărora persoana poate acționa. De exemplu, în locul întrebării „De ce mi se întâmplă mereu asta?”, poate fi mai utilă întrebarea „Ce pot face diferit în această situație?”.

Atunci când ruminația devine persistentă, provoacă suferință sau afectează activitățile zilnice și relațiile, sprijinul unui psiholog poate ajuta la identificarea și modificarea tiparelor de gândire care întrețin nemulțumirea.