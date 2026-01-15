Descoperire șocantă într-un apartament din Bihor: Crescătorie ilegală de vipere veninoase, caiman și tarantule. FOTO

Garda de Mediu Bihor, împreună cu polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor – Biroul pentru Protecția Animalelor și ai Poliției Orașului Ștei, au descoperit o crescătorie ilegală de reptile într-un apartament din orașul Ștei. Controlul comun a fost desfășurat pentru identificarea unei crescătorii de reptile semnalate în zonă.

În urma controlului făcut într-un apartament situat pe strada Andrei Mureșanu, într-o cameră de aproximativ 12 mp, au fost identificate mai multe animale sălbatice ținute în captivitate fără documente legale.

21 de animale sălbatice găsite în captivitate

Autoritățile au descoperit următoarele exemplare:

8 șerpi:

2 vipere de groapă Mangshan (Protobothrops mangshanensis – specie CITES Anexa II)

3 șerpi Boa

1 șarpe hognose vestic

1 șarpe de porumb (anerystristic)

1 piton

Alte reptile:

1 varan cu pete galbene

1 caiman

1 țestoasă cu picioare roșii

10 tarantule

Majoritatea acestor exemplare fac parte din specii protejate, incluse în Convenția CITES, achiziționate fără documente legale de proveniență, transport sau deținere.

Animale cumpărate din România și UE

Proprietarul crescătoriei ilegale de reptile din Ștei și-a procurat animalele atât din România, cât și din alte state UE, printre care Spania, Germania (viperele) și Estonia.

Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au constatat încălcarea prevederilor Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor. Animalele erau deținute în condiții necorespunzătoare, fără asigurarea spațiului, siguranței și posibilității de mișcare.

Vipere veninoase fără ser antiviperin în România

Specia de viperă identificată în apartamentul din Ștei este veninoasă, endemică și inclusă pe Lista Roșie IUCN. Nu există ser antiviperin disponibil pe teritoriul României pentru această specie, ceea ce ar fi pus în pericol viața oricărei persoane înțepate.

Proprietarul animalelor riscă sancțiuni contravenționale de până la 30.000 lei pentru încălcarea legislației de mediu și a celei privind conservarea faunei sălbatice.

Măsuri dispuse de autorități

Documentele întocmite au fost transmise către DSVSA Bihor. Până la finalizarea verificărilor, autoritățile au impus următoarele măsuri: