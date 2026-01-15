Prima pagină » Social » Descoperire șocantă într-un apartament din Bihor: Crescătorie ilegală de vipere veninoase, caiman și tarantule. FOTO

Descoperire șocantă într-un apartament din Bihor: Crescătorie ilegală de vipere veninoase, caiman și tarantule. FOTO

O crescătorie ilegală de șerpi a fost găsită într-un apartament din orașul Ștei din județul Bihor. Comisarii Gărzii de Mediu Bihor și polițiștii au găsit 21 de animale sălbatice ținute ilegal într-o cameră de 12 mp.
Andreea Tobias
15 ian. 2026, 16:32, Social

Garda de Mediu Bihor, împreună cu polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor – Biroul pentru Protecția Animalelor și ai Poliției Orașului Ștei, au descoperit o crescătorie ilegală de reptile într-un apartament din orașul Ștei. Controlul comun a fost desfășurat pentru identificarea unei crescătorii de reptile semnalate în zonă.

Foto: Garda de Mediu Bihor

În urma controlului făcut într-un apartament situat pe strada Andrei Mureșanu, într-o cameră de aproximativ 12 mp, au fost identificate mai multe animale sălbatice ținute în captivitate fără documente legale.

21 de animale sălbatice găsite în captivitate

Autoritățile au descoperit următoarele exemplare:

8 șerpi:

  • 2 vipere de groapă Mangshan (Protobothrops mangshanensis – specie CITES Anexa II)
  • 3 șerpi Boa
  • 1 șarpe hognose vestic
  • 1 șarpe de porumb (anerystristic)
  • 1 piton

Foto: Garda de Mediu Bihor

Alte reptile:

  • 1 varan cu pete galbene
  • 1 caiman
  • 1 țestoasă cu picioare roșii

10 tarantule

Majoritatea acestor exemplare fac parte din specii protejate, incluse în Convenția CITES, achiziționate fără documente legale de proveniență, transport sau deținere.

Animale cumpărate din România și UE

Proprietarul crescătoriei ilegale de reptile din Ștei și-a procurat animalele atât din România, cât și din alte state UE, printre care Spania, Germania (viperele) și Estonia.

Foto: Garda de Mediu Bihor

Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au constatat încălcarea prevederilor Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor. Animalele erau deținute în condiții necorespunzătoare, fără asigurarea spațiului, siguranței și posibilității de mișcare.

Vipere veninoase fără ser antiviperin în România

Specia de viperă identificată în apartamentul din Ștei este veninoasă, endemică și inclusă pe Lista Roșie IUCN. Nu există ser antiviperin disponibil pe teritoriul României pentru această specie, ceea ce ar fi pus în pericol viața oricărei persoane înțepate.

Foto: Garda de Mediu Bihor

Proprietarul animalelor riscă sancțiuni contravenționale de până la 30.000 lei pentru încălcarea legislației de mediu și a celei privind conservarea faunei sălbatice.

Măsuri dispuse de autorități

Documentele întocmite au fost transmise către DSVSA Bihor. Până la finalizarea verificărilor, autoritățile au impus următoarele măsuri:

  • interzicerea înstrăinării animalelor
  • interzicerea înmulțirii acestora
  • aplicarea măsurilor de siguranță pentru prevenirea evadării.

