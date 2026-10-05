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DNA face 96 de percheziții într-un dosar de corupție la Vama Halmeu

Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Oradea fac, luni, 96 de percheziții domiciliare în șase județe, într-un dosar care vizează suspiciuni de corupție în rândul unor polițiști de frontieră și lucrători vamali.
DNA face 96 de percheziții într-un dosar de corupție la Vama Halmeu
Sursa foto: Marian Ilie/Mediafax Foto
Laura Buciu
05 oct. 2026, 10:50, Social
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Potrivit DNA, ancheta vizează fapte presupus comise în perioada 2025–2026, în legătură cu activitatea desfășurată la Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu, județul Satu Mare. Anchetatorii suspectează că unii polițiști de frontieră și lucrători vamali ar fi primit diferite sume de bani pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

Perchezițiile au loc în județele Satu Mare, Bihor, Sălaj, Maramureș, Cluj și Mureș. Sunt vizate sediile a două instituții publice, precum și domiciliile unor persoane fizice.

Procurorii beneficiază de sprijinul Direcției Generale Anticorupție, al jandarmilor și al polițiștilor din Bihor și Cluj.

 

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