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Doi copii, arestați pentru omor în Suceava. Un altul, în vârstă de 15 ani, acuzat de agresiuni care au inițiat crima

Trei tineri sunt acuzați pentru implicații într-o crimă din Fălticeni, în urma căreia un băiat, în vârstă de 25 de ani, a fost omorât. Toți cei care au luat parte la incident ar fi consumat alcool, spun autoritățile din Suceava.
Doi copii, arestați pentru omor în Suceava. Un altul, în vârstă de 15 ani, acuzat de agresiuni care au inițiat crima
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Coralia Frigea
28 sept. 2026, 18:04, Social
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Doi copii au fost arestați pentru omor, iar un al treilea este acuzat de implicații care au dus la crima de duminică dimineața, 28 septembrie, în Fălticeni, județul Suceava. Un băiat, în vârstă de 25 de ani, a fost ucis.

Autoritățile refac acum filmul tragediei. Crima ar fi avut loc într-un local din Fălticeni, în jurul orei 4:00, iar toți cei implicați ar fi consumat alcool, după care ar fi devenit agresivi.

Altercația care a dus la omor. Ce au descoperit anchetatorii

Se aflau acolo trei minori și alți doi băieți, în vârstă de 25 și 27 de ani. Conform datelor obținute de Monitorul de Suceava, băiatul de 15 ani l-ar fi lovit pe cel de 27 de ani cu pumnul.

Mai apoi, tinerii de 25 și 27 de ani ar fi fost urmăriți și după ieșirea din bar de unul dintre minori, dar și de cei doi prieteni, ambii având vârsta de 17 ani.

Rezultatul autopsiei a arătat că băiatul de 25 de ani a suferit o hemoragie cerebrală, cauzată de loviturile multiple încasate. După crimă, cei trei tineri au fost ridicați de polițiști și duși la audieri și sunt cercetați într-un dosar penal pentru crimă.

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