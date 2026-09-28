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Dorian Furtuna vine în România cu două cărți noi. Turneu de lansare în cinci orașe

Dorian Furtuna vine în România pentru un turneu de lansare a cărților „Aroganța gândirii” și „Dialogul unui filosof cu o cioară”, cu întâlniri în Cluj-Napoca, Arad, Timișoara, București și Iași.
Dorian Furtuna vine în România cu două cărți noi. Turneu de lansare în cinci orașe
Aida Neagu
28 sept. 2026, 18:16, Social
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Autorul și eseistul Dorian Furtuna vine în România pentru un turneu de lansare a celor mai recente cărți ale sale, „Aroganța gândirii” și „Dialogul unui filosof cu o cioară”. În perioada 25 septembrie – 2 octombrie, acesta va avea întâlniri cu cititorii în Cluj-Napoca, Arad, Timișoara, București și Iași.

Cele două volume au apărut la Editura Cuantic, iar turneul este organizat cu sprijinul Cărturești.

În „Aroganța gândirii”, Dorian Furtuna vorbește despre teme precum sensul vieții, fericirea, succesul, moartea, credința și felul în care oamenii își evaluează propria importanță.

Cartea pune accent pe gândirea independentă și îi propune cititorului să își pună la îndoială unele dintre ideile pe care le preia automat.

„Dialogul unui filosof cu o cioară” este construit sub forma unui dialog despre natura umană și contradicțiile oamenilor. Autorul combină filosofia, observația comportamentului uman și satira, pornind de la întrebări serioase pe care le transformă într-o conversație accesibilă.

Unde poate fi întâlnit Dorian Furtuna

Primul eveniment are loc vineri, 25 septembrie, la Cluj-Napoca. Autorul va participa, de la ora 16:00, la Festivalul Internațional de Carte Transilvania, iar de la ora 19:00 va avea o întâlnire cu cititorii la Cărturești Casa Hintz.

Luni, 28 septembrie, de la ora 19:00, Dorian Furtuna ajunge la Păuliș, la Crama Artisan Winery.

Marți, 29 septembrie, de la ora 19:00, autorul se întâlnește cu cititorii la Cărturești Operei din Timișoara.

La București, evenimentul are loc joi, 1 octombrie, de la ora 19:00, la Cărturești Verona.

Turneul se încheie vineri, 2 octombrie, la Iași, unde Dorian Furtuna va fi prezent de la ora 19:00 la Cărturești Palas.

La întâlniri, cititorii vor putea discuta cu autorul despre cele două volume și vor putea participa la sesiuni de autografe.

Cine este Dorian Furtuna

Dorian Furtuna este autor, eseist și cercetător al comportamentului uman din Chișinău. În cărțile sale, combină filosofia, psihologia, biologia comportamentală și observația socială.

Scrierile sale abordează teme precum natura umană, libertatea, fericirea, iubirea, moralitatea și sensul existenței, pornind de la întrebări simple și ajungând la probleme mai complexe despre felul în care oamenii gândesc și se raportează la lume.

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