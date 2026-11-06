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Doi foști parteneri s-au atacat cu cuțitul în Giurgiu. Femeia a fost reținută, iar bărbatul, dus la spital

Doi foști parteneri din Giurgiu s-au înjunghiat cu un cuțit în Giurgiu. În urma violențelor, femeia a fost reținută pentru 24 de ore de autorități, iar bărbatul, în vârstă de 51 de ani, a fost transportat la spital.
Doi foști parteneri s-au atacat cu cuțitul în Giurgiu. Femeia a fost reținută, iar bărbatul, dus la spital
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Tara Ionescu
06 nov. 2026, 14:52, Social
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Anchetă în Giurgiu după ce o femeie, în vârstă de 33 de ani, ar fi intrat în apartamentul fostului concubin și ar l-ar fi atacat cu un cuțit. Acesta ar fi preluat arma alba și ar fi tăiat-o pe picior.

Incidentul s-a produs joi, în jurul orei 00:30. Bărbatul, în vârstă de 51 de ani, a fost cel care a apelat autoritățile.

Un conflict care a degenerat

Conform anchetatorilor, după ce femeia s-ar fi deplasat la domiciliul bărbatului, între cei doi s-ar fi iscat un conflict.

Femeia ar fi luat un cuțit și l-ar fi atacat pe fostul partener în zona toracelui. Medicii ajunși la locul incidentului l-au transportat pe bărbat la spital.

La rândul sau, cel atacat a reușit să ia arma albă din mâinile fostei concubine, iar mai apoi a tăiat-o pe picior.

Dosar penal pentru violență în familie

Femeia se află acum în mâinile polițiștilor, care au deschis un dosar penal pentru violențe în familie și cercetează toate circumstanțele în care s-a întâmplat incidentul.

Vineri, aceasta va fi prezentată în fața procurorilor, cu propuneri procedurale, mai precizează IPJ Giurgiu.

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