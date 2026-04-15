Donațiile de Paște ale credincioșilor din Râmnicu Vâlcea, furate de un bucureștean

Un bucureștean de 33 de ani a fost reținut după ce în a treia zi de Paște ar fi spart o biserică din Râmnicu Vâlcea, de unde a furat 8.000 de lei din două cutii de donații.
Cosmin Pirv
15 apr. 2026, 11:02, Social

Potrivit IPJ Vâlcea, polițiștii au fost sesizați marți, în a treia zi de Paște, de reprezentantul unei unități de cult din Râmnicu Vâlcea, cu privire la faptul că o persoană de sex masculin ar fi furat aproximativ 8.000 de lei din două cutii de donații amplasate în interiorul lăcașului de cult, prin forțarea acestora.

Pe baza semnalmentelor primite, polițiștii au identificat un bărbat, în vârstă de 33 de ani, din municipiul București.

Acesta a fost prins, iar în urma controlului corporal și al bagajelor pe care le avea asupra sa au fost identificate obiecte susceptibile a fi fost utilizate la comiterea infracțiunii.

Din cercetări a reieșit că bărbatul este bănuit și de comiterea unei alte infracțiuni de furt, săvârșită la data de 7 aprilie 2026, de la un alt lăcaș de cult din municipiul Râmnicu Vâlcea.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar miercuri va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.

