Două accidente mortale în aceeași seară: pietoni uciși de mașini în Buzău și Cluj

Duminică seară, două accidente rutiere mortale au avut loc aproape simultan în județele Buzău și Cluj, ambele soldate cu decesul unor pietoni.
Traficul este complet oprit pe DN 2 Buzău – Râmnicu Sărat, în apropierea localității Oreavul, județul Buzău, după ce un autoturism a acroșat mortal un pieton. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române estimează reluarea circulației după ora 19:00.

Pe DN 1F Cluj – Sânmihaiu Almașului, în apropierea localității Mera, județul Cluj, o autoutilitară a lovit mortal un pieton. Traficul se desfășoară îngreunat, alternativ pe sensurile de circulație.

Autoritățile fac cercetări la fața locului pentru stabilirea circumstanțelor exacte în care s-au produs cele două accidente.