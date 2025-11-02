Două accidente mortale în aceeași seară: pietoni uciși de mașini în Buzău și Cluj

Traficul este complet oprit pe DN 2 Buzău – Râmnicu Sărat, în apropierea localității Oreavul, județul Buzău, după ce un autoturism a acroșat mortal un pieton. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române estimează reluarea circulației după ora 19:00.

Pe DN 1F Cluj – Sânmihaiu Almașului, în apropierea localității Mera, județul Cluj, o autoutilitară a lovit mortal un pieton. Traficul se desfășoară îngreunat, alternativ pe sensurile de circulație.

Autoritățile fac cercetări la fața locului pentru stabilirea circumstanțelor exacte în care s-au produs cele două accidente.