Două anexe și o casă au luat foc noaptea trecută în Mureșenii Bârgăului. Locuința era din lemn. De vină a fost un scurtcircuit

Un incendiu violent a avut loc noaptea trecută în localitatea Mureșenii Bârgăului, pe Ulița lui Gâvan. Acolo, două anexe ale unei gospodării au luat foc, iar flăcările s-au extins la casa vecinilor, care era construită din lemn.

Incendiul a ars aproape în totalitate acoperișul locuinței, iar 40% din suprafața pereților și a tavanelor au fost degradate în urma flăcărilor. În cele două corpuri anexe ale gospodăriei de unde a început incendiul se aflau o moară, dar și un utilaj folosit pentru prelucrarea lemnului.

Cauza incendiului: un scurtcircuit

După stingerea incendiului, autoritățile au stabilit și cauza: un scurtcircuit la instalația de alimentare cu energie electrică a utilajului pentru prelucrarea lemnului.

La fața locului au intervenit pompierii militari de la Prundu Bârgăului și Detașamentul de Pompieri Bistrița, dar și voluntari de la ISU-Tiha Bârgăului.