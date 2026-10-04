Două cutremure în România, duminică dimineață, la 20 de minute unul de altul. Ce magnitudine au avut

Două cutremure s-au produs duminică dimineață în zona seismică Vrancea.

Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, primul seism s-a produs la ora 05:45:28, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea.

El a avut magnitudinea de 2,5 și s-a produs la adâncimea de 108,1 kilometri.

Cutremurul a fost localizat la 39 km sud de Focșani, 52 km sud de Buzău, 76 km est de Sfântu-Gheorghe, 84 km est de Brașov și 90 km nord-est de Ploiești.

20 de minute mai târziu, la ora 06:05:18, un alt seism a avut loc, de această dată în zona seismică Vrancea, județul Buzău.

Seismul a avut magnitudinea de 3,1 și s-a produs la adâncimea de 114,6 kilometri.

Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, epicentrul a fost localizat la 51 km sud de Buzău, 59 km sud de Focșani, 64 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 68 km est de Brașov și 74 km nord-est de Ploiești.

Sâmbătă, 3 octombrie, alte două cutremure s-ai înregistrat în zona seismică Vrancea.

Un cutremur de o intensitate mai mare a avut loc pe 6 septembrie 2026, în Vrancea, zona Buzău. Seismul a avut magnitudinea 4,1 și s-a produs la adâncimea de 149,6 kilometri.

Zona Vrancea este principala regiune seismică a României și este caracterizată în special de cutremure produse la adâncimi intermediare, care pot fi resimțite pe suprafețe extinse.