Prima pagină » Social » Două cutremure în România, duminică dimineață, la 20 de minute unul de altul. Ce magnitudine au avut

Două cutremure în România, duminică dimineață, la 20 de minute unul de altul. Ce magnitudine au avut

Două cutremure s-au produs în România duminică dimineață, la 20 de minute unul de altul. Cele două cutremure s-au produs în zona seismică Vrancea.
Două cutremure în România, duminică dimineață, la 20 de minute unul de altul. Ce magnitudine au avut
Diana Nunuț
04 oct. 2026, 10:51, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Două cutremure s-au produs duminică dimineață în zona seismică Vrancea.

Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, primul seism s-a produs la ora 05:45:28, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea.

El a avut magnitudinea de 2,5 și s-a produs la adâncimea de 108,1 kilometri.

Cutremurul a fost localizat la 39 km sud de Focșani, 52 km sud de Buzău, 76 km est de Sfântu-Gheorghe, 84 km est de Brașov și 90 km nord-est de Ploiești.

20 de minute mai târziu, la ora 06:05:18, un alt seism a avut loc, de această dată în zona seismică Vrancea, județul Buzău.

Seismul a avut magnitudinea de 3,1 și s-a produs la adâncimea de 114,6 kilometri.

Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, epicentrul a fost localizat la 51 km sud de Buzău, 59 km sud de Focșani, 64 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 68 km est de Brașov și 74 km nord-est de Ploiești.

Sâmbătă, 3 octombrie, alte două cutremure s-ai înregistrat în zona seismică Vrancea.

Un cutremur de o intensitate mai mare a avut loc pe 6 septembrie 2026, în Vrancea, zona Buzău. Seismul a avut magnitudinea 4,1 și s-a produs la adâncimea de 149,6 kilometri.

Zona Vrancea este principala regiune seismică a României și este caracterizată în special de cutremure produse la adâncimi intermediare, care pot fi resimțite pe suprafețe extinse.

Recomandarea video

Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
G4Media
Momentul șocant care l-a făcut pe selecționer să plece de la naționala României: „10 jucători râdeau în hohote”
GSP.ro
Turistă din America, dezamăgită de ce a pățit în Iaki, hotelul de 4 stele al lui Gică Hagi din Mamaia. Bulversată de ce a primit să mănânce la micul-dejun
Gandul
Ella Vișan, desfigurată după un accident cumplit! La un pas de moarte, după ce a căzut 100 metri în gol
Cancan
FOTO. Florin Răducioiu s-a însurat cu Andreea Albăstroiu, femeia cu 10 ani mai tânără de care se despărțise la un moment dat
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
Zeama de la murături este tulbure? Nu te grăbi să arunci borcanul. Ce înseamnă, de fapt, și când trebuie să te îngrijorezi
CSID
BYD Sealion 5, același scor de siguranță ca Dacia Bigster. Unde este deficitar SUV-ul chinezesc?
Promotor