Departamentul Apărării al SUA a anunţat un ajutor de securitate în valoare de 400 de milioane de dolari pentru Ucraina, inclusiv rachete de apărare aeriană, vehicule blindate şi avioane fără pilot.

Printre noutăţi, pachetul include în premieră dronele de supraveghere Black Hornet furnizate de Statele Unite şi fabricate de Teledyne FLIR Defence.

Fabricat în Norvegia, dispozitivul este deja folosit în Ucraina, fiind donat de guvernele britanic şi norvegian. Are 16,8 centimetri lungime, cântăreşte 33 de grame şi arată ca un mic elicopter.

Raza de acţiune: doi kilometri

Baykar Bayraktar TB2 au făcut ravagii la începutul războiului. Acum, Black Hornet are misiunea să aducă Ucrainei plusul de care are nevoie. Drona are o funcţionare silenţioasă şi atinge o viteză de şase metri pe secundă. Are o durată de zbor de până la 25 de minute, cu transmisie criptată în timp real a camerei sale termice cu viziune pe timp de noapte, acoperind o rază de acţiune de până la doi kilometri.

Sistemul FLIR Black Hornet PRS oferă soldaţilor de la sol o vedere imediată a zonei în care operează. Sistemul realizează o punte între senzorii aeropurtaţi şi cei de la sol, oferind acelaşi nivel ca şi dronele mai mari şi cu capacităţi de urmărire.

Aflată în prezent în curs de evaluare de către armata SUA, drona PRS Black Hornet este deja utilizată de guvernele Regatului Unit şi Franţei, costând aproximativ 60.000 de dolari bucata, echivalent cu un automobil Tesla Model Y.