Elevii de clasa a VIII-a nu vor mai susține două examene de vara viitoare. Ce modificări au fost aduse Legii Învățământului

Parlamentul a decis marți, 8 septembrie, abrogarea examenului de admitere la liceu pe care elevii ar fi fost nevoiți să-l susțină, conform Legii Învățământului Preuniversitar. Astfel, nici elevii care acum au început clasa a VIII-a, nici generațiile viitoare nu vor mai trebui să susțină examenul care se suprapunea cu Evaluarea Națională.

„Măcar am eliminat o problemă, iar elevii de clasa a VIII-a vor intra în Evaluarea Națională, pe care am promis cu toții că o să o reconstruim din temelii”, a declarat Ștefan Pălărie, liderul senatorilor USR.

Traseu sinuos în Parlament pentru modificările Legii Învățământului

Legea a trecut de Camera Deputaților, unde s-a decis amânarea examenului special de admiterea la liceu cu patru ani, însă s-a blocat la Senat, camera decizională. Ea intrase pe traseul legislativului încă din această vară, în procedură de urgență, dar senatorii nu au reușit să ajungă la un consens atunci.

Aleșii USR au trimis proiectul înapoi în Comisia de specialitate din Senat, unde anterior amendamentele propuse de ei nu au trecut. Întors în comisie, s-a decis anularea definitivă a acestui examen suplimentar.

În timp ce senatorii PSD și USR se certau pe amendamente, ministrul Educației, Mihai Dimian, anunța că începe să pregătească metodologia pentru desfășurarea celor două examene, la finalul acestui an școlar.

„Până la modificarea și intrarea în vigoare a legii, Ministerul Educației și Cercetării are obligația de a aplica legea aflată în vigoare. În acest sens, Ministerul trebuie să publice calendarul repartizării și admiterii și metodologia-cadru corespunzătoare. De aceea, mâine vor fi discutate în Comisia de dialog social metodologia revizuită și calendarul admiterii”, spunea ministrul Educației.

Cum va arăta procesul de admitere la liceu

Cei care termină clasa a VIII-a vara viitoare vor beneficia de procesul de admitere cu care generațiile anterioare s-au obișnuit deja. Este vorba despre admiterea în funcție de media obținută la Evaluarea Națională.

Absolvenții de gimnaziu se vor prezenta, ca până acum, la unitatea școlară de care aparțin, unde vor completa listele cu opțiunile dorite pentru următorul ciclu de studii, cel liceal. Mai apoi, ei vor fi repartizați, computerizat, la una din unitățile pentru care au optat, în măsura în care media le va permite.

Legea abrogării examenului de admitere a trecut de votul Senatului cu 104 voturi pentru, niciun vot împotrivă, și trei abtineri și urmează să fie promulgată de președinte.