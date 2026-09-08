RO-Alert în cinci județe din Moldova | MApN: O țintă aeriană, detectată la 18 kilometri de Roman. Două avioane F-18, ridicate în aer

UPDATE 18:10 Dronă prăbușită în raionul Rîșcani, Republica Moldova. Au izbucnit patru focare de incendiu

Poliția Republicii Moldova a anunțat că o dronă, al cărei model urmează a fi stabilit, s-a prăbușit într-un lan de floarea-soarelui din extravilanul satului Mihăilenii Vechi, raionul Rîșcani. În urma impactului, au izbucnit patru focare de incendiu, însă nicio persoană nu a fost rănită.

La fața locului se deplasează toate serviciile specializate pentru documentarea cazului și stabilirea circumstanțelor în care s-a produs incidentul.

De asemenea, cu puțin timp înainte, Ministerul Apărării din Republica Moldova a transmis că drona care și-a continuat deplasarea spre județul Iași a reintrat în spațiul aerian al Republicii Moldova.

„Serviciul operații aeriene informează că au identificat aceeași dronă care a revenit în spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția Iași, România. Ulterior aceasta a dispărut de pe radar în zona satului Cobani, raionul Glodeni și a apărut din nou în proximitatea orașului Drochia. La ora 17.14 obiectul zburător a dispărut în zona s. Sturzovca, Bălți. La ora 17.39 spațiul aerian zona Centru a fost redeschis. Ulterior, la ora 17.26, (…) în extravilanul localității Mihăileni Vechi ar fi căzut un aparat zburător de mici dimensiuni asemănător unei drone, în urma căderii căruia s-a incendiat vegetația uscată. Victime nu au fost raportate”, a transmis Ministetrul Apărării al Republicii Moldova.

UPDATE, ora 17:28 O țintă aeriană, detectată la 18 kilometri de Roman. Două aeronave spaniole F-18 au decolat pentru monitorizare

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, sistemul de supraveghere radar a detectat ținta aeriană la ora 16:47, la 18 kilometri nord de localitatea Roman.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la necesitatea instituirii măsurilor de alertare a populației.

Începând cu ora 16:30, au fost transmise mesaje RO-Alert pentru populația din județele Iași, Suceava, Neamț și Botoșani, precum și din nordul județului Vaslui.

Potrivit MApN, pentru monitorizarea situației, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au decolat la ora 16:39.

UPDATE, ora 17:20 Dronă de tip Shahed, intrată din Ucraina în spațiul aerian al Republicii Moldova. Drona și-a continuat deplasarea spre județul Iași

Sistemele de supraveghere aeriană ale Armatei Naționale a Republicii Moldova au detectat, la ora 16:20, pătrunderea neautorizată a unui aparat de zbor fără pilot în spațiul aerian național.

Potrivit datelor preliminare comunicate de Ministerul Apărării al Republicii Moldova, drona de tip Shahed a intrat în spațiul aerian al țării din direcția localității Slavianorebca, Ucraina, deplasându-se spre Bender, prin sectorul transnistrean al țării.

Aparatul de zbor a fost monitorizat permanent de sistemele de supraveghere aeriană ale Armatei Naționale a Republicii Moldova.

La ora 16:32, drona se deplasa în direcția municipiului Chișinău, iar patru minute mai târziu a fost localizată în zona localității Bălănești. Ulterior, aceasta și-a continuat deplasarea spre Cetireni, raionul Ungheni.

La ora 16:37, drona a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova prin proximitatea localității Zagarancea, din raionul Ungheni, continuându-și deplasarea spre Golăiești, județul Iași.

Știrea inițială: RO-Alert pentru județe din Moldova privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a emis un mesaj RO-Alert privind privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian pentru patru județe din Moldova: Botoșani, Iași, Neamț și Vaslui.

Durata estimativă a alertei este de 90 de minute, iar populația este sfătuită să se adăpostească.

”Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost. Rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, se arată în mesajul RO-Alert primit, marţi după-amiază, de persoanele aflate în municipiul Iaşi.

Potrivit ProTV.md, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar, după apariția unui obiect zburător neidentificat. Unele canale ucrainene menționează că ar fi vorba despre o dronă cu reacție, care ar fi fost observată inclusiv în municipiul Chișinău.

Multiple pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României

Incidentele aeriene din apropierea frontierei României s-au multiplicat pe fondul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și al atacurilor asupra obiectivelor ucrainene aflate în apropierea graniței.

Datele publicate de MApN și actualizate la 24 august arată că, de la începutul războiului, autoritățile militare române au gestionat 123 de atacuri în apropierea frontierei, în 80 de situații fiind ridicate aeronave militare. Ministerul consemnează, în aceeași perioadă, 43 de pătrunderi neautorizate și 67 de cazuri în care au fost identificate drone sau fragmente de drone pe teritoriul României.

Numai în 2026, MApN indică 57 de atacuri în apropierea frontierei și 45 de situații în care au fost ridicate aeronave pentru monitorizarea spațiului aerian.

Cel mai grav incident s-a produs la sfârșitul lunii mai în acest an, când o dronă rusească de tip Geran-2 a intrat în spațiul aerian românesc și s-a prăbușit peste un bloc de locuințe din municipiul Galați. În urma incidentului, două persoane au fost rănite.