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Eroare gravă. Adresele și CNP-urile angajaților Inspectoratului Școlar Vaslui, făcute publice de un angajat al instituției

Adresele și CNP-urile angajaților Inspectoratului Școlar Vaslui au fost făcute publice. Este vorba despre eroarea unui angajat al instituției care a pus datele personale în mediul online. Instituția ar putea fi sancționată.
Eroare gravă. Adresele și CNP-urile angajaților Inspectoratului Școlar Vaslui, făcute publice de un angajat al instituției
sursa foto: FB
Petru Mazilu
09 sept. 2026, 19:05, Social
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10 angajați ai Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Vaslui au avut datele personale publicate în mediul online. Potrivit publicației Vremea Nouă, consilierul de achiziții al IȘJ a publicat un document pe site-ul instituției fără să acopere datele cu caracter personal așa cum prevede Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR).

Consilierul îndeplinea o procedură privind o achiziție de rechizite școlare pe portalul de licitații publice. Printre documentele publicate în mediul online a fost și o declarație referitoare la persoanele cu funcție de decizie din cadrul procedurii de achiziție.

Ulterior, conducerea inspectoratului a anunțat că eroarea a fost remediată.

„Vă informez că am desemnat, prin decizie, o persoană responsabilă cu protecția datelor. Totodată, menționăm că expunerea datelor s-a produs dintr-o eroare umană, într-un document obligatoriu aferent unei proceduri de achiziții. Persoanele vizate au declarat în scris că nu le-au fost afectate drepturile privind prelucrarea datelor cu caracter personal”, a transmis inspectorul școlar general, Ilie Radu, la solicitarea jurnaliștilor de la Vremea Nouă.

Totuși, consilierul care a uitat să ascundă datele personale ale colegilor săi ar putea provoca și alte probleme inspectoratului. Sancțiunile pentru încălcarea regulamentului GDPR includ avertismente sau amenzi semnificative. Instituția care aplică sancțiunile este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

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