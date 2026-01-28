Escrocherie de 3,1 milioane euro la CFR Craiova: Două arestări

Polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Craiova au pus în executare, luni, trei ordonanțe de reținere pe numele a două femei și a unui bărbat din județul Dolj.

Acțiunea face parte din Operațiunea „Jupiter” și vizează fapte investigate încă din anul 2022, când polițiștii au început verificările asupra unei firme de pază ce avea contracte cu Regionala CFR Craiova.

Investigația a stabilit că activitatea infracțională a cauzat un prejudiciu total de aproape 16 milioane de lei. Din această sumă, peste 10 milioane de lei reprezintă paguba adusă bugetului de stat prin evaziune fiscală și stopaj la sursă.

În acest dosar sunt cercetate în total două firme și opt persoane fizice, fiind deja instituit sechestru pe bunurile acestora pentru recuperarea banilor.

Persoanele reținute sunt cercetate pentru infracțiuni comise în formă continuată, printre care se numără spălarea de bani, bancruta frauduloasă, frauda informatică și folosirea cu rea-credință a bunurilor sau creditului societății.

Aceștia ar fi utilizat resursele firmei în interes propriu, afectând interesele patrimoniale ale statului și ale companiilor din domeniul feroviar.

Marți, judecătorii Curții de Apel Craiova au emis mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele a două persoane, în timp ce a treia persoană a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile.