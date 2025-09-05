Este 8 septembrie, prima zi de școală, liberă pentru părinți sau nu?

Aproximativ 2,5 milioane de copii încep luni școala și, prin urmare, mai mult sau mai puțin de 5 milioane de părinți trebuie să-și găsească timp pentru a-și însoți copiii într-unul dintre cele mai importante evenimente din viața lor.

De multă vreme, practica însoțirii copilului în prima zi de școală de către ambii părinți este din ce în ce mai timidă, uneori din cauza orelor de muncă ale unuia dintre părinți, alteori, din cauza tipului de job pe care-l are părintele.

Prezența părintelui alături de copil în prima sa zi de școală este esențială pentru echilibrul emoțional al acestuia

Copilul are nevoie de prezența părinților în fiecare moment al vieții sale, însă, prima zi de școală sau de grădiniță, cu emoțiile ei copleșitoare, este cu atât mai importantă pentru el.

Pentru că, până la urmă, momentul i se va întipări în memorie pentru toată viața.

Și nu contează dacă este prima zi de școală din viața lui sau dacă este doar una dintre cele 13 prime zile de început de an școlar, ele sunt la fel de importante pentru susținerea emoțională a puștilor.

Dar există o lege care să garanteze o zi liberă a părintelui pentru a-și însoți copilul la școală?

Nu, Codul Muncii din România nu stabilește nimic concret în această privință, dar există soluții.

Chiar dacă legislația românească nu prevede în mod express o zi liberă pentru părintele cu copil de școală, soluții există în fiecare mediu de lucru – părintele poate negocia cu angajatorul alte ore de lucru sau, pur și simplu, dacă acest lucru nu este posibil, poate să-și ia o zi de concediu.

Potrivit portalcodulmuncii.ro, angajatorul poate negocia cu salariații și poate reglementa în contractul colectiv acordarea unei zile libere în prima zi de școală.

Părinții trebuie să fie informați cu privire la regulamentele interne ale entității angajatoare, în această privință, pentru că regulile sunt diferite pentru fiecare angajator.

A existat în Parlament, acum câțiva ani, o inițiativă de proiect de lege care să reglementeze acordarea unei zile libere pentru părinții cu copii aflați la vârsta școlară, însă proiectul nu a trecut.