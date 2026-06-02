Prima pagină » Social » Experți din opt state europene dezbat la București impactul GDPR asupra accesului la arhivele comunismului

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) organizează, în perioada 4-5 iunie, la Aula Academiei Române, conferința internațională „Ce dezvăluim, ce protejăm? Arhivele poliției secrete comuniste și aplicarea GDPR”.
Sursa foto: Mediafax Foto/Andreea Alexandru
Oana Antipa
02 iun. 2026, 10:01, Social
Evenimentul va reuni experți din mai multe state europene pentru a discuta provocările generate de aplicarea legislației privind protecția datelor personale în activitatea de cercetare și valorificare a arhivelor istorice.

Conferința este organizată în parteneriat cu Fundația Konrad Adenauer România și marchează exercitarea de către CNSAS, în acest an, a președinției Rețelei Europene a Instituțiilor care Administrează Dosarele fostelor Poliții Secrete Comuniste. Potrivit organizatorilor, tema centrală a reuniunii vizează relația dintre normele europene de protecție a datelor cu caracter personal și accesul public la documentele provenite din arhivele fostelor servicii secrete comuniste și din alte fonduri documentare relevante pentru istoria recentă.

La eveniment vor participa reprezentanți ai instituțiilor care gestionează arhivele fostelor poliții politice și servicii secrete din Germania, Polonia, Ungaria, Bulgaria, Albania, Lituania, Republica Moldova și România, precum și specialiști în arhivistică, protecția datelor, cercetare istorică și politici publice.

Experiențe europene privind gestionarea arhivelor fostelor poliții secrete

Lucrările vor fi deschise de președintele Colegiului CNSAS, Constantin Buchet, alături de reprezentanți ai Fundației Konrad Adenauer România. În program sunt incluse intervenții susținute de oficiali ai Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Arhivelor Naționale ale României, Academiei Române, Institutului Memoriei Naționale din Polonia, Arhivelor Stasi din Germania, precum și ai unor instituții similare din Republica Moldova, Lituania, Ungaria, Bulgaria și Albania.

Dezbaterile vor aborda teme precum echilibrul dintre dreptul la viață privată și interesul public, impactul GDPR asupra cercetării istorice, accesul la documentele fostelor regimuri totalitare, responsabilitățile instituțiilor arhivistice și modalitățile prin care statele europene gestionează raportul dintre memoria istorică și protecția datelor personale.

Conferința se va desfășura cu traducere simultană în limbile română și engleză.

