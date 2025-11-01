Explozie urmată de incendiu într-un apartament în Timişoara.Un bărbat a fost rănit iar zeci de oameni evacuaţi

Apartamentul este situat pe Strada Cerna.

La locul evenimentului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului 1 Timişoara cu două autospeciale de stingere cu apa şi spumă, o autoscară mecanică şi trei echipaje SMURD, dintre care unul cu medic.

Incendiul s-a produs la parterul unui apartament, într-o încăpere, în urma unei explozii.

Flăcările au fost stinse, anunţă ISU Timiş.

Un bărbat are arsuri de gradul 1 şi 2 pe aproximativ 30-40%. Acesta este preluat de către echipajul medical în stare conştientă şi cooperantă.

S-au autoevacuat în siguranţă aproximativ 60 de persoane.