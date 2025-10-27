Federațiile sportive trebuie să fie mai transparente în acordarea premiilor / Două proiecte de lege aprobate de Senat introduc obligativități noi pentru instituțiile care acordă premii din fonduri publice

Senatul a adoptat luni două proiecte care introduc noi obligații de transparență pentru federațiile sportive, printre care înființarea registrului național al premiilor acordate din fonrui publice.

Potrivit unui comunicat al USR, inițiatorul celor două proiecte, prima inițiativă legislativă prevede înființarea Registrului Național al Premiilor acordate din fonduri publice, care ar urma să fie gestionat de Agenția Națională pentru Sport (ANS) și va fi accesibil publicului online.

De la amenzi până la pierderea dreptului de a mai acorda finanțări publice – sancțiunile

Acesta ar urma să cuprindă:

numele persoanei premiate

instituția finanțatoare

performanța recompensată

ramura sportivă

anul acordării

suma primită.

Instituțiile care acordă premii din fonduri publice vor fi obligate să transmită aceste date către ANS în termen de maximum 5 zile de la acordarea premiului, nerespectarea acestor obligații fiind pedepsită cu amenzi între 3.000 și 10.000 de lei, iar în cazurile de abateri repetate sau grave, pierderea dreptului de a mai acorda finanțări publice.

„S-au pierdut sume considerabile”

„Banii din sport trebuie să ajungă la cei care fac performanță, nu în buzunarele celor care stau în umbra sportivilor și profită de sistem.

S-au irosit sume considerabile din bugetul sportului românesc în ultimii ani, fără criterii, fără control și fără respect față de cei care muncesc pentru performanță”, spune Brian Cristian, vicepreședintele Comisiei pentru Tineret și Sport din Camera Deputaților.

Obligațiile federațiilor sportive

Al doilea proiect legislativ prevede ca toate federațiile sportive să fie obligate să publice pe site-ul propriu, în termen de cel mult 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, următoarele documente esențiale:

Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF)

sursa finanțării (publică și privată)

bugetul aprobat

bilanțul contabil

execuția bugetară.

Multe sume au ajuns la funcționari care n-au avut niciun aport la performanță

„Conform unui raport al Curții de Conturi, un miliard de lei au fost direcționați de Agenția Națională pentru Sport către federații și COSR, fără reguli, fără criterii, fără controale.

O bună parte din aceste sume au ajuns sub formă de prime la funcționari care n-au avut niciun aport la performanță.

Sunt banii cetățenilor, munciți și plătiți cu greu, care au fost dirijați din pix către niște băieți deștepți, un fel de premii la semnat hârtii de multe ori inutile. Asta nu e susținere a sportului. Este risipă de bani publici făcută cu bună știință”, spune senatoarea Ruxandra Cibu Deaconu.

Proiectele vor merge la Camera Deputaților, pentru dezbateri și vot final.