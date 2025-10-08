Fenomene meteo extreme: Inundații, copaci căzuți și avarii electrice în 64 de localități

În intervalul 7 octombrie, ora 07:00 – 8 octombrie, ora 10:00, forțele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din 26 de imobile inundate, dintre care 14 case, 9 demisoluri ale blocurilor de locuințe, un operator economic și trei instituții publice, precum și din 2 anexe gospodărești și 78 de curți. De asemenea, s-au îndepărtat elemente de construcție de la șase imobile, 63 de copaci și un stâlp de electricitate, fiind avariate 38 de autoturisme.

Din cauza vântului puternic, manevrele în toate porturile din județul Constanța au fost suspendate, iar traficul rutier a fost afectat pe DN 1 în județul Ilfov, pe DN 6 în județul Caraș-Severin și pe DJ 224 în județul Constanța din cauza copacilor căzuți, a rocilor desprinse de pe versanți și a acumulărilor de apă.

Efecte semnificative s-au înregistrat în București, sector 4, unde un arbore s-a prăbușit peste un autoturism, fără a fi înregistrate victime.

În localitatea Armeniș, județul Caraș-Severin, mai multe roci s-au desprins de pe versanți și au lovit un autoturism, traficul fiind dirijat alternativ pe un sens de circulație.

În județul Constanța, la Țepeș Vodă, un autovehicul cu două persoane a fost surprins de o viitură, iar acestea au fost salvate fără a necesita îngrijiri medicale. Tot aici, un alt autoturism a fost surprins de viitură pe un drum tehnologic; șoferul a fost salvat și va fi transportat la spital, fiind în stare conștientă și cooperantă, cu hipotermie ușoară.

Din punct de vedere al alimentării cu energie electrică, sunt raportate avarii în 17 localități din patru județe (Dâmbovița, Prahova, Vaslui și Vrancea), afectând aproximativ 13.100 de consumatori. Echipele de intervenție acționează pentru remedierea situațiilor.

Ministerul Afacerilor Interne menține forțele mobilizate pentru sprijinirea populației și gestionarea promptă a oricăror situații de urgență cauzate de fenomenele meteorologice, fiind în contact permanent cu Administrația Națională de Meteorologie și cu Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor. Autoritățile recomandă populației să urmărească sursele oficiale de informare, să respecte indicațiile și să fie pregătită pentru eventuale intervenții de urgență.