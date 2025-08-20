Fost ofițer de securitate al SUA, trimis în judecată pentru spionaj în favoarea Rusiei și Iranului

Procesul unui fost agent de securitate la ambasada Statelor Unite din Oslo, Norvegia, judecat pentru spionaj în favoarea Rusiei și Iranului, a început miercuri, potrivit Le Figaro.

Bărbatul, în jur de 20 de ani și cetățean norvegian, este acuzat că a furnizat informații despre activitățile ambasadei americane în schimbul unor plăți în euro și bitcoin.

Acuzațiile mai spun că a comunicat, fie Rusiei, fie Iranului, fie ambelor țări, datele de contact ale diplomaților, personalului ambasadei și ale familiilor lor. Actul de acuzare precizează și că a transmis numerele de înmatriculare ale vehiculelor diplomatice, planurile clădirii, procedurile de securitate și o listă a curierilor folosiți de serviciul de informații norvegian.

În prima zi a procesului, procuratura a prezentat ca probă un e-mail trimis ambasadei ruse, în care bărbatul afirma că deține „informații care v-ar putea fi utile”.

„Recunoaște faptele, dar neagă orice responsabilitate penală. Îi pare rău pentru ceea ce a făcut, dar nu este spion”, a declarat avocata sa. Potrivit procuraturii, acesta riscă o pedeapsă de până la 21 de ani de închisoare. Procesul ar urma să dureze opt zile.

Serviciile de informații norvegiene identifică frecvent Rusia, Iran și China drept principalele țări cu risc sporit de spionaj. Ca membru NATO, Norvegia are o frontieră terestră în Arctica cu Rusia.