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Fregata „Regele Ferdinand” revine în Portul militar Constanța, după misiunea de cinci săptămâni

Fregata „Regele Ferdinand” – 221, revine, luni, în Portul militar Constanța, după participarea la Operațiunea NATO SEA GUARDIAN, desfășurată în Marea Neagră.
Fregata „Regele Ferdinand” revine în Portul militar Constanța, după misiunea de cinci săptămâni
Sursa foto: Facebook/Forțele Navale Române
Daiana Rob
08 oct. 2026, 16:31, Social
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Fregata va reveni, luni, în Portul militar Constanța, cu stat major ambarcat, un elicopter IAR-330 Puma Naval în organică și o grupă de forțe pentru operații speciale (FOS) la bord, potrivit comunicatului publicat, joi, de Forțele Navale Române.

Pe parcursul celor cinci săptămâni de misiune, fregata românească a avut rolul de navă comandant a grupării navale din care a mai făcut parte și nava Forțelor Navale ale Croației HRV „Vukovar” – 41.

Fregata „Regele Ferdinand” a executat activități de supraveghere și monitorizare a traficului maritim din zona de responsabilitate, a interogat peste 180 de nave și a executat șase acțiuni de vizitare a navelor comerciale din zona de operații, parcurgând un total de 4.500 de mile marine. De asemenea, marinarii militari români au executat o serie de escale operaționale și logistice în porturi precum Souda Bay din Grecia, Catania din Italia, dar și portul Valletta din Malta.

Misiunea NATO la care au participat Forțele Navale Române reflectă angajamentul țării noastre față aliați și parteneri și contribuie la asigurarea securității maritime în regiunea Mării Mediterane.

Echipajul de la bordul Fregatei este format din 243 de militari. Comandantul fregatei este căpitan-comandor Silviu Constantinianu. Este cea de-a doua participare a Forțelor Navale Române la Operația NATO SEA GUARDIAN.

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