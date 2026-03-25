Gafă incredibilă la Real Madrid: medicii au diagnosticat genunchiul greșit al lui Kylian Mbappé, ceea ce i-a întârziat recuperarea

Un diagnostic greșit al serviciilor medicale ale lui Real Madrid a agravat accidentarea la genunchi a lui Mbappé și i-a întârziat recuperarea. Fotbalistul francez s-a accidentat pe 7 decembrie, în meciul contra lui Celta de Vigo. S-a lovit la genunchiul stâng, însă medicii au analizat imaginile unei rezonanțe magnetice de la genunchiul drept, potrivit jurnalistului francez Daniel Riolo, informație confirmată de acest ziar din surse apropiate cazului. Sursele clubului consultate nu au negat acest lucru, notează EL Pais.

Francezul a ratat următorul meci, pe 10 decembrie, contra lui Manchester City. Totuși, pe baza evaluării greșite, atacantul a jucat pe 14 decembrie meciul complet cu Deportivo Alavés, pe 17 decembrie 90 de minute contra lui Talavera CF în Cupă și pe 20 decembrie tot meciul de campionat cu Sevilla FC, deși durerile nu dispăreau.

Ulterior, echipa a intrat în vacanța de Crăciun până pe 30 decembrie, ziua antrenamentului tradițional cu porțile deschise la Valdebebas. Atunci a fost văzut acuzând dureri la genunchiul stâng. A doua zi i-au fost făcute din nou teste, iar clubul a anunțat că s-a diagnosticat „o entorsă la genunchiul stâng”, potrivit comunicatului oficial.

La scurt timp, Real Madrid l-a readus pe Niko Mihic ca responsabil al serviciilor medicale. Pe 13 ianuarie, Mbappé a fost văzut pe teren la Valdebebas, la primul antrenament condus de Álvaro Arbeloa.

Mbappé, evaluat de medicii din Paris

De la accidentarea din meciul cu Celta, Mbappé a apărut și a dispărut intermitent din lot. Până când a decis să caute o altă evaluare la Paris, însoțit de Mihic. Pe 25 februarie a lipsit de pe Santiago Bernabéu la returul din playoff-ul Ligii Campionilor contra lui Benfica, după ce cu patru zile înainte jucase integral cu Osasuna.

A rămas în capitala Franței până pe 8 martie, iar această deplasare s-a dovedit esențială pentru recuperare, după cum a spus luni, la un eveniment publicitar:

„Am avut norocul să găsesc diagnosticul corect când am venit la Paris și, împreună, am reușit să găsim cel mai bun plan pentru a reveni la cel mai bun nivel”, a spus el.

„A fost multă frustrare, multă furie și chiar puțină anxietate. Ajunsesem într-un punct în care nu știam ce am. Nu am trecut prin acea perioadă în cel mai bun mod; nu eram cel mai fericit jucător din lume.”

Responsabil de corectarea situației ligamentului încrucișat posterior a fost doctorul Bertrand Sonnery-Cottet, specialist în intervenții la ligamentele genunchiului, care lucrează la Centre Orthopedique Santy. Este medicul care l-a operat pe Zlatan Ibrahimović în 2022 și care, în 2024, i-a reconstruit genunchiul drept lui Mouctar Diakhaby.

Mbappé a rămas la Paris până pe 8 martie, urmând planul de recuperare stabilit de Sonnery-Cottet. Pe 11 martie a revenit la antrenamentele lui Real Madrid și a jucat câteva minute pe 17, în returul optimilor Ligii Campionilor contra lui Manchester City, pe stadionul Etihad.

Mbappé a fost convocat la națională

Noul plan, cu problema identificată corect, a dat rezultate. Duminica trecută a jucat încă 26 de minute în derby-ul cu Atlético de Madrid pe Bernabéu, iar a doua zi s-a alăturat naționalei Franței la Clairefontaine. Echipa lui Didier Deschamps are programate amicale cu naționala Braziliei pe 26 martie și cu Colombia national football team pe 29 martie.

Mbappé a fost convocat la națională după ce jucase doar câteva minute contra lui City, un caz similar cu cel al lui Jude Bellingham, chemat la naționala Angliei înainte de a reveni complet după accidentare.

După victorie, Arbeloa nu s-a arătat îngrijorat:

„Nu pot pretinde că nu merg la națională. Sunt jucători extrem de importanți pentru mine, ca antrenor al lui Real Madrid, și înțeleg că sunt la fel de importanți pentru echipele lor naționale, care în câteva luni au Cupa Mondială.”

„Nu este nicio problemă, pentru că sunt doi jucători foarte, foarte inteligenți. Știu cât de importanți sunt pentru țările lor, dar și pentru cluburile lor. Îi aștept înapoi peste câteva zile.”

La revenire, îl așteaptă finalul decisiv al sezonului, cu titlul din campionat încă în joc și sferturile Ligii Campionilor contra lui Bayern Munich. Real Madrid va juca turul pe 7 aprilie, iar returul la München pe 15 aprilie.