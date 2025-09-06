Prima pagină » Social » Galați. Un incendiu puternic s-a produs la o hală de producție și depozitare peleți. Ce ar fi cauzat izbucnirea focului

Galați. Un incendiu puternic s-a produs la o hală de producție și depozitare peleți. Ce ar fi cauzat izbucnirea focului

Pompierii din Galați au intervenit sâmbătă dimineața pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hală de producție și depozitare peleți. În urma intervenției, reprezentanții ISU Galați susțin că incendiul a fost provocat probabil de un scurtcircuit electric.
Sursa foto: Emanuel Titus Iliesi/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
06 sept. 2025, 12:04

Incendiul care a afectat sâmbătă dimineața o hală de producție peleți din Galați a fost provocat probabil de un scurtcircuit electric, susțin reprezentanții ISU Galați.

În urma incendiului a ars hala de producție de aproximativ 400 de metri pătrați și au fost distruse două anexe, o autoutilitară, un motostivuitor de 3,5 tone, un tanc cisternă cu capacitatea de 24.000 litri, un elevator; aproximativ 90 de panouri fotovoltaice, 10 baterii și diverse accesorii aferente, care nu erau montate, 20 de bidoane tip IBC, de 1000 litri fiecare.

Cauza probabilă a incendiului este un scurtcircuit electric, arată pompierii.

La fața locului s-a intervenit cu patru autospeciale de stingere cu apă și spumă de la Detașamentul de pompieri Galați, o autospeciala de la Garda de intervenție Pechea, un echipaj SMURD, precum și Serviciul voluntar pentru situații de urgență Șendreni.

Echipajele au intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului, limitând extinderea acestuia la alte spații și bunuri din apropiere.