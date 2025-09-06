Garda Națională de Mediu confiscă peste 1,5 kilometri de plase ilegale în Delta Dunării în doar 3 zile

„Prezența constantă a comisarilor noștri în Delta Dunării nu este întâmplătoare. Este o decizie strategică cu un obiectiv clar: vrem să prevenim și să combatem pescuitul ilegal și braconajul în Deltă și facem asta pentru biodiversitate și un mediu sustenabil”, a explicat reprezentanții GNM.

Bilanțul confiscărilor:

47 de unelte de pescuit comercial montate ilegal

21 de setci mono filament cu lungimea totală de aproximativ 700 de metri

26 de setci mult filament cu lungimea totală de aproximativ 900 de metri

50 de kilograme de pește pescuit ilegal

În total, au fost confiscate peste 1,5 kilometri de plase ilegale în doar trei zile și trei nopți de controale intensive.

Comisarul General Adjunct al GNM, Marius Niță, a transmis un avertisment ferm către braconieri: „Mesajul nostru este în continuare unul ferm și se îndreaptă către cei care practică braconajul piscicol în Delta Dunării. Suntem aici să protejăm biodiversitatea și mediul în Delta Dunării. Nu ne vom abate de la acest obiectiv și vom aplica legea. Vă reamintim că setcile mono filament sunt interzise iar folosirea acestora constituie infracțiune”.

Un aspect pozitiv al operațiunii a fost întâlnirea cu peste 40 de pescari care își desfășurau activitatea în perfectă legalitate. „Nu toate veștile sunt rele. Felicitări celor peste 40 de pescari pe care i-am întâlnit, în perfectă legalitate, la pescuit în Deltă”, au menționat reprezentanții GNM.