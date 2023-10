Glumă sau aroganţă? Tatăl lui Vlad Pascu: Înainte să fiu milionar am fost miliardar

„Este un dezastru pentru noi. Ce pot să spun, este un dezastru pentru noi toţi, nu numai pentru mine. Mă pun de cele mai multe ori şi, sigur, nu pot schimba scaunul cu părinţii aceea. Am trei copii, ştiu ce înseamnă asta. (...) Acest copil a greşit, a greşit foarte mult. (...) Eu când am venit în România am venit pentru ca să ne facem o lucrare stomatologică la Constanţa, fix pentru 2 zile am avut bilet de avion, iar presiunea, deci care a fost vizavi de mine, de familia mea, a fost foarte mare. Îmi cer scuze că nu sunt coerent, presiunile sunt foarte, foarte mari”, spune Mihai Pascu.

El aminteşte şi de situaţia juridică a membrilor familiei.

Mihai Pascu susţine că fiul său, Vlad, nu a avut foarte mulţi bani la dispoziţie.

„O să sune foarte prost, ştiţi că toată lumea se aşteaptă să dau nişte răspunsuri acelea de multimilionar da, şi o să fac o glumă. Ştiţi ce am fost înainte să fiu milionar? Miliardar. E o glumă”, a mai afirmat Mihai Pascu.

Pe 19 august 2023, Vlad Pascu s-a urcat drogat la volan şi a lovit cu maşina un grup de tineri, doi dintre ei pierzându-şi viaţa.