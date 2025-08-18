Aproape 20 de ani de pușcărie pentru fostul primar al Iașiului, Ionel Onofraș, pentru viol asupra minorilor și agresiuni sexuale repetate asupra minorilor

Se face dreptate în cazul victimelor minore ale fostului primar al Iașiului, Ionel Onofraș, care primește una dintre cele mai mari condamnări pentru viol, din Justiția română.

Instanța a stabilit că acesta se face vinovat de viol asupra minorilor și agresiuni sexuale repetate asupra minorilor, contopindu-i pedepsele și ajungând la 19 ani și 4 luni de detenție pentru acesta.

Potrivit bzi.ro, instanța a impus măsuri complementare detenției: interzicerea profesiei de fotograf, a oricărei activități care implică autoritate publică, interdicția de a se apropia de victime timp de 5 ani, la mai puțin de 50 de metri.

Tribunalul îl obligă pe inculpat să plătească daune morale totale de peste 200 000 de lei și euro, pentru a căror recuperare a fost instituit sechestru asupra bunurilor.

Cazul a fost înregistrat în 2022 și a fost judecat pe fond la Secția Penală a Judecătoriei Iași, unde Onofraș a fost reținut, arestat preventiv și, ulterior, plasat sub arest la domiciliu până în august 2023.

Informații de context:

Mai multe percheziții au fost făcute la studioul de fotografie al lui Ionel Onofraș, în urma unei plângeri depuse de o minoră pe care fostul primar a obilgat-o să întrețină un act sexual oral cu el.

Alte minore au fost hărțuite sexual și agresate sexual de acesta, pe o durată mai lungă de timp.

Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Iași, ”Pe data de 3 martie 2022, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Iași, cu sprijinul luptătorilor SAS Iași, au efectuat 2 percheziții domiciliare într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de viol și agresiune sexuală.

Un bărbat bănuit de comiterea faptelor a fost dus la sediul Poliției pentru cercetări.

Faptele ar fi fost comise în perioada 2020-2021, cele 3 victime fiind minore.

Pe baza probatoriului administrat în cauze, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Iași au reținut bărbatul pentru 24 de ore. Cercetările continuă”.

Din casa din Rediu a lui Ionel Onofraș, polițiștii au ridicat mai multe dispozitive de stocare de pe care au dorit să identifice alte filmulețe și imagini în care ar fi putut apărea minore abuzate.

Cele două minore agresate de Onofraș tot în timpul unei ședințe foto, l-ar acuza pe Onofraș că le-a atins în zonele intime și le-ar fi sărutat.

În trecut, Onofraș a mai fost condamnat pentru infracțiuni de înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat.

Ionel Onofraș a fost primul primar al Iașiului de după căderea lui Ceaușescu, funcție pe care nu a ocupat-o decât până în februarie 1990.