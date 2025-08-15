Un adolescent suspect de viol şi crimă a fost arestat după moartea unei fete de 13 ani

Poliţia a intervenit luni seară la un apartament din Huddersfield, după ce a fost raportat că că o fată era inconştientă. Victima, în vârstă de 13 ani, a fost transportată la spital, unde a murit.

Un tânăr de 16 ani a fost arestat şi se află în custodia poliţiei, fiind suspectat de crimă şi viol. În plus, el este investigat şi pentru o altă infracţiune de viol care ar fi avut loc într-un incident separat, având ca victimă o adolescentă de 16 ani din districtul Kirklees.

Detectivul Şef Stacey Atkinson a declarat: „Continuăm să desfăşurăm o serie de anchete astăzi în urma morţii unei fete de 13 ani. Aceste anchete sunt complexe şi probabil vor fi lungi, deoarece lucrăm pentru a înţelege pe deplin circumstanţele morţii fetei. Ofiţeri special instruiţi oferă sprijin familiei în acest moment”.